En uno de los momentos más emotivos de ‘Masterchef‘, el participante Raúl Ocampo abrió su corazón para recordar a su novia, la actriz Alejandra Villafañe, quien falleció de cáncer en octubre de 2023. Con una mezcla de nostalgia y gratitud, relató lo que significó acompañarla en sus últimos meses de vida.

(Vea también: Raúl Ocampo sorprendió con su regreso a ‘Masterchef’, pero fue castigado)

“En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, expresó, visiblemente conmovido.

Raúl contó que, pasado el tiempo, ha podido reflexionar sobre todo lo que vivió durante ese proceso. “Yo entré a cuidar a esa persona y pasan muchas cosas, especialmente con la salud, que es tan importante en nuestras vidas. Aprendí dos palabras que me han acompañado desde entonces: ‘resignificar’ y ‘desidentificarse’. Aunque perdí a alguien muy importante, gané otras cosas: gané la oportunidad de reconocerme en mi mejor versión. La partida de Alejandra es para honrarla y para descubrirme en mi mejor etapa”, aseguró.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

El homenaje de Raúl no se quedó solo en las palabras. Durante el reto del programa, en el que cada participante debía reflexionar sobre una ausencia significativa en su vida y preparar un plato dedicado a esa persona, él decidió cocinar para el amor de su vida. “Voy a cocinarle a ella, a ‘Ale’, al amor de mi vida. Este plato es para ti”, dijo mirando al cielo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Villafañe Osorio (@alejavillafane)

La dinámica propuesta por ‘Masterchef’ buscaba que cada concursante se conectara con sus emociones y transformara esos sentimientos en una creación culinaria. En el caso de Raúl, el ejercicio fue mucho más que un reto de cocina: se convirtió en un acto de amor y memoria.

Mientras avanzaba en la preparación de su receta, recordó momentos junto a Alejandra Villafañe, su fortaleza durante la enfermedad y las lecciones que dejó su partida. “’Ale’ me mostró que el amor es una construcción diaria, que no se detiene ni siquiera ante las adversidades más grandes. Me enseñó a valorar lo que realmente importa y a no dejar para después lo que se siente en el corazón”, confesó.

El momento conmovió no solo a sus compañeros de competencia, sino también a los jurados y al público, que vio cómo un programa de cocina podía transformarse en un escenario para contar historias de vida y rendir homenajes sinceros.

* Pulzo.com se escribe con Z