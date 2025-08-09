En la noche del viernes 8 de agosto, la reconocida actriz colombiana Paola Rey sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en sus redes sociales anunciando su separación de su esposo, Juan Carlos Vargas. La noticia, que tomó por sorpresa a muchos, marca el fin de una relación que durante años fue ejemplo de estabilidad en el mundo del espectáculo nacional.

¿Por que se separó Paola Rey de su esposo?

Paola Rey, conocida por sus papeles en exitosas telenovelas como ‘La baby sister‘, ‘Pasión de gavilanes’ y ‘La mujer en el espejo’, entre otras, decidió hacer pública una situación que, según explicó, no era reciente. En su mensaje, la actriz de 45 años dijo que la separación había ocurrido hace ya dos años y medio, fruto de una decisión tomada en mutuo acuerdo.

Añadió que, pese a no compartir la vida como pareja, siguen unidos por el cariño, el respeto y el compromiso incondicional que tienen hacia sus hijos.

La actriz quiso despejar dudas sobre el momento en que decidieron compartir la noticia con el público: “Hoy sentimos que es el momento adecuado para hacer pública esta decisión”, afirmó. Aclaró que tanto ella como Juan Carlos Vargas seguirán apareciendo juntos en eventos familiares y acompañando a sus hijos en cada etapa importante de sus vidas, demostrando que la relación de amistad y el vínculo como padres permanecen intactos.

Este mensaje fue un recordatorio de que, aunque su matrimonio como pareja terminó, su familia continúa fuerte, con un compromiso renovado hacia la crianza de sus dos hijos, quienes siempre han sido y seguirán siendo su prioridad.

Paola y Juan Carlos contrajeron matrimonio en 2010 y, desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más sólidas del medio artístico colombiano. Su unión fue motivo de admiración y ejemplo para muchos, especialmente por la discreción con la que manejaban su vida privada, manteniendo siempre un perfil alejado del ruido mediático.

La actriz explicó que esta reserva fue precisamente para proteger a sus hijos y evitar que la noticia afectara su vida personal: “Mantuvimos esta situación en absoluta privacidad porque lo más importante para nosotros es el bienestar de nuestros hijos”, expresó.

El detalle que no pasó de agache en separación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas

Curiosamente, a pesar del anuncio, hace solo unos meses, durante la final de ‘Masterchef Celebrity’ en 2024, Juan Carlos estuvo presente apoyando a Paola. En ese evento público, ambos se mostraron cariñosos y unidos, abrazándose y proyectando la imagen de una familia cohesionada y feliz, lo que había dejado a muchos con la impresión de que seguían juntos.

Este detalle explicó cierto asombro, pues la actriz asegura que la separación fue hace dos años y medio, lo que indica que han logrado mantener una relación cordial y cercana incluso después de su ruptura sentimental.

Por su parte, mientras Paola hizo público el comunicado, Juan Carlos Vargas no se ha manifestado al respecto, guardando silencio sobre el anuncio y respetando, aparentemente, la decisión de su esposa de compartir esta parte de su vida con sus seguidores.

