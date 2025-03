Paola Rey demostró ser muy buena actriz y ser buena cocinera, pero sobre todo una mujer disciplinada y comprometida con su trabajo. Las personas que la conocen y han tenido la oportunidad de compartir con ella aseguran que es una mujer metódica.

(Vea también: [Video] Filtraron los primeros nombres de famosos que estarían en ‘Masterchef’ 2025)

Pero además de su faceta como actriz, Rey está casada con Juan Carlos Vargas desde 2010 y tienen dos hijos, los cuales son su pilar y su prioridad.

En una entrevista concedida a Revista Semana, Rey comentó que en la actualidad tiene un no negociable a la hora de interpretar un personaje:

“Yo siento que hay cosas que ya no haría porque soy mamá de dos niños de 11 y 6 años, entonces siento que hay algún tipo de escenas que más bien no estaría dispuesta a hacer, porque obviamente estamos en un mundo en el que existen las redes sociales, que son un tema masivo y que ya sé que todas las cosas que yo haga, los van a afectar y eso es algo que no quiero”.

(Vea también: Sorpresiva frase luego de ‘Masterchef’ dejó duda sobre futuro en RCN: “Los voy a extrañar”)

Si bien entiende que el cuerpo del actor debe prestarse para el personaje, especificó que su faceta familiar está por encima de cualquiera:

“Escenas muy sexuales o cosas así, por lo menos en este momento de mi vida que tienen esas edades, no lo haría. Ahorita no estoy para hacer escenas o personajes que sean demasiado explícitos. Es que son muy chiquitos y siento que aunque hay que cuidar todas las edades, en este momento son muy pequeños como para que vean a su mamá, tal vez en un personaje que de pronto no puedan entender todavía”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.