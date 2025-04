La reconocida actriz colombiana Paola Rey, recordada por su participación en exitosas producciones como ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘La mujer en el espejo’, sorprendió a sus seguidores durante una reciente entrevista con Cristina Estupiñán en el programa ‘Sinceramente Cris‘, al hablar abiertamente sobre una decisión que ha marcado su carrera en los últimos años: no volver a realizar escenas íntimas en películas ni telenovelas.

¿Por qué Paola Rey no volvió a hacer escenas íntimas en televisión?

Durante la conversación, Rey, ganadora de ‘Masterchef’ 2024, se mostró sincera y reflexiva sobre esta etapa que está viviendo, la cual está profundamente influenciada por su rol como madre.

“En temas de fotos y eso, pues no. Siento que en este momento no. Mis hijos están muy chiquitos y todo tiene su momento”, explicó. La actriz es madre de dos niños y confesó que, aunque en el pasado disfrutó de interpretar escenas de alto contenido emocional y físico, hoy su perspectiva ha cambiado.

“He hecho escenas íntimas, las hice y las disfruté en su momento. Pero ahora estoy en otra etapa de mi vida y me la estoy gozando también. No me hace falta, no me duele, ni me parece que me esté perdiendo de algo”, comentó con una sonrisa serena, reafirmando que esta decisión no es producto de restricciones externas ni de censura, sino de una elección personal guiada por el amor hacia sus hijos y el deseo de proteger su entorno familiar.

Para Paola Rey, la crianza de sus hijos es una prioridad que ha influido directamente en su carrera artística. En este sentido, mencionó que considera el impacto que sus actuaciones pueden tener en los pequeños. “Tal vez ellos no entiendan el contexto de una escena íntima, no sepan separar lo que ven en pantalla de la realidad. Para qué voy a exponerlos a una situación que puede no ser agradable para ellos”, señaló.

Paola Rey no descarta que más adelante pueda hacer estas escenas

La actriz destacó que esta decisión no es definitiva ni radical, pero sí responde al momento emocional y familiar en el que se encuentra actualmente. “De pronto más adelante cambie mi opinión, uno nunca sabe. Pero por ahora, estoy feliz como estoy”, añadió. Con esto, dejó claro que no se trata de una renuncia permanente a cierto tipo de roles, sino de una pausa consciente y responsable.

Rey también compartió que, como madre, ha aprendido a priorizar lo verdaderamente importante. “Es una decisión muy personal. Pienso en ellos, en lo que puede afectarles o incomodarles. Además, son dos niños, no es solo uno. También soy mamá y eso cambia todo. Estoy en otro momento. Hay momentos de momentos, y este es uno muy especial para mí”, expresó con total convicción.

Su sinceridad fue bien recibida por la audiencia, especialmente por otras mujeres y madres que valoran la capacidad de equilibrar la vida profesional con la maternidad. En redes sociales, muchos aplaudieron la postura de la actriz, destacando su madurez, autenticidad y respeto por su familia.