Una inesperada visita remeció la tranquilidad dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ durante la gala número 93, cuando Marlon Solórzano, exintegrante del programa, volvió a escena para encarar a dos de los participantes: Karina García y el creador de contenido conocido como Altafulla.

Su regreso ocurrió bajo la dinámica de ‘congelados’, una mecánica del ‘reality’ en la que los participantes deben quedarse inmóviles mientras un invitado entra para dar un mensaje.

Días antes, el 22 de abril, las cámaras del ‘reality’ captaron besos apasionados entre Karina y Altafulla durante una prueba de presupuesto. Las imágenes confirmaron lo que muchos espectadores ya sospechaban: que entre ambos había algo más que una simple amistad.

Así fue la llegada de Marlon Solórzano a ‘La casa de los famosos’

Esta situación causó revuelo entre los fanáticos, pero especialmente en Marlon, quien no tardó en reaccionar públicamente. Durante una transmisión en vivo, Marlon expresó su decepción por lo que vio, y no solo se refirió a Karina, sino que se mostró especialmente dolido por la actitud de Altafulla. “El problema es Altafulla. Él era mi amigo, ¿cómo me hace eso?”, manifestó con evidente molestia, dejando entrever que se sintió traicionado.

También cuestionó si la relación entre ambos era genuina o si, por el contrario, se trataba de una estrategia de juego por parte de Karina, quien ha demostrado ser una jugadora astuta dentro del programa.

Durante su breve ingreso a la casa, Marlon aprovechó para confrontar directamente a los involucrados. A Altafulla le recordó que existía una amistad previa entre ellos y que su reclamo no era por celos, sino por lealtad. “No se trata de que esté dolido, porque entre Karina y yo no hubo nada serio. Es cuestión de principios. Altafulla, yo te consideraba un amigo”, dijo con tono firme, pero respetuoso.

A Karina, por su parte, le dirigió unas palabras que evidenciaron una mezcla de admiración y advertencia: “Eres una mujer muy inteligente, pero también muy peligrosa. Tu forma de jugar es impecable, pero cuidado con los sentimientos ajenos”. Sin perder la compostura, Marlon incluso bromeó con la situación y terminó su intervención deseándoles lo mejor: “Hacen buena pareja, tienen una personalidad muy peculiar. Sigan juntos, que duren. Eso sí, Altafulla, aprenda a jugar”.

El ‘look’ de Marlon también dio de qué hablar. Con una llamativa blusa blanca de escote pronunciado y un estilo cuidadosamente producido, su aparición no pasó desapercibida.

Además, llegó con un regalo curioso: un peluche con forma de gusano para Altafulla y un ramo de flores a Melissa Gate, lo que causó todo tipo de comentarios en redes sociales. Una de las más reactivas fue la hija de Karina García, quien desde sus redes sociales lanzó una pulla que rápidamente se viralizó.

¿Qué dijo la hija de Karina García?

Apenas vio a Marlon entrar al set, no pudo contener la risa y escribió en su cuenta de Instagram: “Se gastó la platica comprando el peluche”, haciendo alusión al costo del vestuario, las flores y el obsequio que llevó Marlon al ‘reality’.

La confrontación entre Marlon, Karina y Altafulla dejó en evidencia que más allá del espectáculo, los vínculos que se tejen en la casa causan reacciones intensas y, muchas veces, impredecibles.

La audiencia sigue atenta a cómo se desarrollarán los días siguientes, especialmente si esta relación entre Karina y Altafulla logrará consolidarse o si se verá afectada por el inesperado reingreso de Marlon y sus duras palabras.

