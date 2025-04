El tema de conversación de este miércoles en ‘La casa de los famosos’ fue lo ocurrido durante la noche en el cuarto fuego, más exactamente con Karina García y Andrés Altafulla.

Según pudieron captar las cámaras de la transmisión, ambos participantes durmieron un tiempo juntos, pero en ciertos momentos se apreciaron movimientos fogosos entre sábanas.

De hecho, participantes como Yina Calderón y Melissa Gate aseguraron que se habían despertado en ciertos momentos por los ruidos que alcanzaron a escuchar.

En los audios, compartidos por diferentes usuarios en redes, se alcanzó a escuchar que la temperatura del momento fue subiendo entre ambos, al punto que afloraron sentimientos más profundos.

En medio de los diferentes comentarios que se hicieron en la casa, hubo uno de Melissa Gate en el que recordó lo que dijo la hija de Karina cuando ingresó en una dinámica de congelados; le pidió que no se metiera con más hombres dentro del programa y se concentrara en la competencia.

Ante esto, y con actitud resignada, Karina explicó por qué permitió el fogoso acercamiento con el barranquillero.

El pasado 6 de abril, Isabella Vargas —la hija mayor de Karina García— ingresó junto a su hermano menor Valentino para visitar a su madre. La joven le dedicó unas palabras emotivas y contundentes, enfocadas en darle apoyo, consejos para la competencia y mensajes directos a otros participantes.

“Mírame, tengo muy poco tiempo y quiero decirte muchas cosas importantes. Cree siempre en tu intuición, sabes que la energía no miente. Siempre que intuyes algo, así es. La gente te ama, mami, tienes un fandom que te adora. Lo mejor que estás haciendo es ser tú misma, eso es el mejor contenido”, dijo inicialmente la hija de Karina en esa oportunidad.

Pero una de las frases que más llamó la atención fue en la que la aconsejó sobre los hombres y el juego, pues le pidió que estuviera más enfocada.

“No le pares bolas a hombres, en este momento te quiero solita, te quiero enfocada, entiende que es un juego. No nos pidas pruebas, porque la gente sabe que la falsa no eres tú y que no eres moza”, agregó Vargas en el mismo espacio.