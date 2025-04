En el universo de los ‘reality shows’, pocos programas han captado la atención del público colombiano como ‘La casa de los famosos’. La segunda temporada de este formato, transmitido por el Canal RCN, ha sido un hervidero de emociones, estrategias y, sobre todo, romances que mantienen a los televidentes pegados a la pantalla.

Entre las historias que han dominado las conversaciones en redes sociales, el vínculo entre Karina García y Andrés Altafulla se ha consolidado como uno de los más comentados, especialmente luego de una noche candente que marcó un antes y un después en su relación dentro de la casa.

Karina García, una creadora de contenido antioqueña de 34 años, y Andrés Altafulla, cantante barranquillero de 32 años, han sido protagonistas de una química que comenzó con coqueteos sutiles y evolucionó rápidamente hacia momentos de alta temperatura. Desde que Altafulla ingresó a ‘La casa de los famosos’ el 29 de marzo de 2025, su personalidad extrovertida y su estilo directo captaron la atención de Karina, quien ya había tenido un romance fugaz con Marlon Solórzano en las primeras semanas del ‘reality’.

Sin embargo, la llegada del cantante costeño cambió el rumbo de su narrativa amorosa, desatando especulaciones sobre un nuevo amor en la casa.

La noche candente que selló su conexión ocurrió durante una prueba de presupuesto el 22 de abril de 2025, diseñada para celebrar el cumpleaños del ‘Jefe’, la voz que dirige las dinámicas del programa.

En esta actividad, los participantes debían bailar en parejas durante 12 horas, y Karina y Altafulla no desaprovecharon la oportunidad de demostrar su complicidad. Mientras cumplían con la jornada de baile, las cámaras captaron un apasionado beso que sorprendió tanto a sus compañeros como a los seguidores de la transmisión 24/7.

Este momento, descrito por muchos como el inicio oficial de su romance, no solo consolidó su cercanía, sino que también desató una avalancha de reacciones en redes sociales.

Karina García y Altafulla pasan la noche juntos en ‘La casa de los famosos’

Ese beso solamente fue el inicio. Los dos participantes no dejaron pasar más el tiempo y pasaron su primera noche juntos. No fue un momento tranquilo, teniendo en cuenta que aprovecharon la poca privacidad que tienen para hablar de algunos deseos físicos que tenían:

– Altafulla: “Estuviera loco”.

– Karina: “Yo ya estuviera trepadita encima de ti”.

– Altafulla: “¿Trepadita?”

– Karina: “Obvio”.

– Altafulla: “Con el foco prendido”.

– Karina: “Obvio”.

– Altafulla: “Me gusta obvio. Estuviera corrigiendo todo lo mal que me has tratado”.

– Karina: “Tú nunca me has apoyado aquí en la casa”.

– Altafulla: ” Dios mío, Karina… por eso te pregunté tanto si me montaba encima tuyo”.

– Karina: “Qué rico. ¿Qué sería lo peor que podría pasar?”

– Altafulla: “Nada, estaría delicioso”.

Marlon, ex de Karina García, reaccionó a candente noche con Altafulla

Ante esto, un periodista de RCN, Santiago Vargas, se comunicó directamente con él para preguntarle qué opinaba sobre el cuadro amoroso que se estaba desarrollando en el ‘reality’.

A pesar de que no apareció ante cámaras, Vargas comentó que estaba sorprendido con todo lo que estaba pasando y que sentía que estaba quedando mal en redes sociales debido a que muchos usuarios le estaban enviando los videos.

Eso sí, los comentarios aseguran que es una situación que tiene que aceptar luego de que él mismo asegurara que no iba a esperar García hasta que ella saliera del programa, sobre todo luego de que la creadora de contenido tuviera una pequeña insinuación con ‘Peluche’.

Historia de amor enter Karina García y Andrés Altafulla en ‘La casa de los famosos’

Desde el ingreso de Altafulla había expresado su atracción por Karina, halagando su feminidad, su estilo y su energía. En una conversación previa, él afirmó: “Me gusta la mujer femenina, empoderada, con carácter, pero niña”, a lo que Karina respondió con seguridad: “Entonces yo, porque yo tengo mi energía femenina muy marcada”.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Compañeros como Yina Calderón y ‘la Toxi’ han alimentado los rumores de un amor apasionado, mientras que otros, como Melissa Gate, quien inicialmente fue un interés de Altafulla, han expresado su descontento.

Marlon Solórzano, desde fuera del ‘reality’, también opinó, cuestionando los “códigos” de Altafulla al acercarse a Karina. A pesar de las críticas, la pareja ha seguido adelante, compartiendo momentos de complicidad que han dividido al público entre quienes celebran su conexión y quienes la ven como una estrategia de juego.

