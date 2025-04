Las emociones no dan tregua en ‘La casa de los famosos’ y, como era de esperarse, los momentos subidos de tono también se han convertido en protagonistas de las noches.

Esta vez, los focos se centraron en Karina García y Altafulla, quienes dejaron volar su imaginación en una escena romántica que desató todo tipo de reacciones dentro y fuera del ‘reality’.

¿Qué pasó entre Altafulla y Karina García?

Todo ocurrió en la noche más reciente, cuando las luces del estudio se apagaron y los participantes se disponían a dormir. Sin embargo, para Karina y el carismático Altafulla, el descanso parecía ser lo de menos.

Mientras los demás compañeros cerraban los ojos, ellos comenzaron una conversación íntima en la que se dejaron ver los sentimientos que han venido creciendo entre ambos desde hace varios días. La charla, que empezó como una simple expresión de afecto, fue tomando un tono cada vez más apasionado.

Las cámaras, aunque en penumbra, continuaban grabando, y los micrófonos, siempre atentos, captaron lo que parecía ser una escena de creciente intensidad emocional entre los dos concursantes.

Varios internautas, atentos a cada detalle del programa, no tardaron en compartir clips en redes sociales donde se observan movimientos bajo las sábanas, acompañados de sonidos que causaron incomodidad en otros participantes, quienes no podían conciliar el sueño.

¿Qué dijeron los participantes de ‘La casa de los famosos’ sobre relación entre Altafulla y Karina García?

A la mañana siguiente, Karina decidió hablar del tema sin rodeos y en una conversación con Yina Calderón explicó lo que realmente ocurrió.

“Les quería contar que sentí algo… nada estándar, muy agradable”, dijo con una sonrisa pícara. Sin embargo, aclaró que no hubo mayor contacto: “Amiga, yo no le cogí el hierro. Fueron besitos y ya”. Ante las dudas y los comentarios que ya circulaban dentro de la casa, Karina agregó: “¿Cómo así? ¿Por qué me juzgan?”. Yina, conocida por no guardarse nada, no tardó en opinar y lanzó su propia teoría sobre lo sucedido.

“A mí no me mienten, eso fue abejorreo, como se le dice en el colegio… ‘bluyineada’”, comentó entre risas. Karina, en su defensa, insistió en que Altafulla fue muy respetuoso y que no pasaron los límites de lo permitido dentro del ‘reality’.

Por su parte, Altafulla también dio su versión de los hechos. Fiel a su estilo relajado y con algo de humor, comentó: “Hubo presencia del diablo, fue un momento loco, pero gracias a Dios pudimos salir bien librados”.

Sus palabras causaron risas en el grupo, pero también dejaron claro que, aunque el momento fue intenso, ambos participantes trataron de mantener el control. La escena ha dividido opiniones entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Mientras unos consideran que estos espacios íntimos hacen parte de la convivencia y muestran el lado humano y emocional de los famosos, otros creen que debe haber más mesura, sobre todo por respeto a quienes comparten el mismo cuarto.

Lo cierto es que Karina y Altafulla se han convertido en una de las parejas más comentadas del programa, y sus interacciones seguirán siendo motivo de interés para la audiencia. Lo vivido la noche anterior dejó claro que la química entre ellos es evidente, y que la convivencia en ‘La casa de los famosos’ está llena de sorpresas que mantienen al público al borde del asiento.

Con estos ingredientes, el ‘reality’ continúa ofreciendo todo lo que promete: drama, emoción, romance y momentos inesperados que hacen vibrar a sus seguidores noche tras noche.

