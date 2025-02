Sofía Avendaño, se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos‘, con una votación de solo el 17.2 % de los votos salió del ‘reality’ y dejó a Karina García en la placa de nominación.

(Vea también: La historia de Sofía Avendaño, de ‘La casa de los famosos’, y su hermano mellizo)

Avendaño, en entrevista con ‘Mañana express’ de RCN, explicó el motivo de su enemistad con la participante antioqueña.

“Ella no me desenmascaró, yo siento que fui yo quien la desenmascaró a ella. No le fallé a nadie. Creo que siempre hay malinterpretaciones cuando una persona tiene la intención de generar odio. Para mí, lo que dice refleja lo que tiene en el corazón”, afirmó Avendaño.