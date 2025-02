Una entrevista de Karina García, actual participante de ‘La casa de los famosos’, ha resurgido en redes sociales, provocando gran controversia. En la conversación, que tuvo lugar tres meses antes de su ingreso al ‘reality’, la ‘influencer’ expresó sin tapujos su postura sobre las relaciones de pareja y la estabilidad económica.

(Vea también: Karina García, de ‘La casa de los famosos’, invitó a seguidores a trabajar por ella)

“No me meto con hombres que ganen menos que yo”, afirmó García con total seguridad, dejando claro que no teme ser catalogada como superficial o interesada. Para ella, la diferencia económica en una relación puede causar conflictos a largo plazo, especialmente si la mujer se encuentra en una posición financiera más sólida que su pareja.

“Si yo estoy en un nivel más alto que mi hombre, primero que todo, él se va a sentir inseguro, porque el dinero le da mucha seguridad a los hombres para sentirse proveedores y atender a su mujer. Eso es lo más natural del mundo”, explicó la participante, argumentando que la estabilidad económica de su pareja es un factor clave para evitar problemas en la relación.

Además, la concursane fue tajante al afirmar que no volvería a mantener a una pareja, pues ya tuvo una experiencia similar en el pasado. “Apoyé a una persona porque estaba pasando por un momento difícil y lo hice por amor. Pero no quiero volver a repetir esa historia. Quiero estar con alguien que esté a mi nivel o facture más que yo. No quiero ser ‘la mujer del proceso'”, agregó.

“Me fascina una persona que también trabaje, que tenga aspiraciones y ambiciones. Entonces, eso me enamora también”, explicó la participante.

Lee También

Su declaración ha causado opiniones divididas. Mientras algunos la apoyan, argumentando que cada persona tiene derecho a elegir lo que desea en una pareja, otros la critican por reducir las relaciones al factor económico y muy superficial.

Lo cierto es que Karina García sigue dando de qué hablar dentro y fuera de ‘La casa de los famosos‘, y sus declaraciones refuerzan la imagen de una mujer segura de sí misma, que no teme expresar sus estándares y expectativas en el amor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.