Yina Calderón y Sofía Avendaño no mantienen una relación de amistad ni tienen intención de construirla cuando ambas ingresen a ‘La casa de los famosos‘ el ‘reality’ del canal RCN que dará inicio este 26 de enero a las 8:30 p. m.

La ‘influenciadora’ contó al matutino de RCN sobre la pelea que actualmente sostienen, pero que involucra a la hermana menor de la empresaria.

“Quiero aclarar la situación con Sofía Avendaño, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Primero, quiero dejar claro que mi hermana Leonela es lesbiana, comparto mi espacio con un amigo gay, amo a la gente drag y tengo un profundo respeto por toda la comunidad LGBTIQ+. Por eso, no me parece correcto que Sofía venga a este programa a decir mentiras y a tergiversar la verdad”, contó Calderón.

Yina Calderón señaló que no está tratando de esconderse ni de quedar bien con nadie. “Sofía, te digo directamente: deja de victimizarte. Si alguien conoce y valora a una mujer trans, soy yo. Amo a las personas trans y jamás haría algo en su contra ni atacaría a nadie de la comunidad”.

Calderón admitió que su hermana Leonela, en ciertas circunstancias, puede tener comportamientos agresivos, especialmente bajo los efectos del alcohol. “Esa vez estábamos en la casa de Marcela Reyes, y me informaron: ‘Tu hermana y Sofía se agarraron en el baño’. Corrí de inmediato y, al entrar, las encontré en plena confrontación. Sofía estaba llorando y afirmó que mi hermana la había golpeado, y sí, debo reconocer que mi hermana la golpeó”, relató.

“Es cierto que la situación fue tensa, pero yo decidí no involucrarme en eso y me retiré, yo no le pegué. De hecho mi papá entró y nos sacó a las dos. Hasta Marcela dice: ‘Yina estaba en otro lugar, en ese momento’. Lo que no acepto es que Sofía trate de ponerse en el papel de víctima continuamente, diciendo cosas que no corresponden a la realidad”, dijo la nueva participante del ‘reality’.

Yina asegura que Sofía Avendaño la acusa de haber participado en la pelea y de agredirla, pero Calderón afirma categóricamente que esa acusación es completamente falsa porque ella no se encontraba en el lugar de los hechos.

“En los relatos legales que acompañan la denuncia, mi hermana Juliana, quien es abogada, ha explicado los hechos con claridad. Las acusaciones que me implican son mentiras. Por mi parte, no tengo intención de agredirla ni de causar más conflicto. Simplemente la voy a ignorarla cuando llegue a la casa”.

Sin embargo, Calderón quiere dejar claro que muchos de los comentarios que Avendaño ha hecho, como lo relacionado con el tema de Atlético Nacional y lo de ‘Victoria’s Secret’, son inventos de la modelo y no sabe con qué fin.

“Jamás he atacado a nadie de la comunidad, al contrario, es un entorno que respeto profundamente y del cual me siento cercana porque mi hermana es lesbiana”, contó la ‘influenciadora’.

Por su parte, Avendaño comentó a Pulzo sobre el tema:

“Hay una participante [Yina Calderón] que no me esperaba que ingresara a la casa, pero bueno. Tuve un altercado hace poco con la familia y con ella y no me esperaba que ingresara. Pero, bueno de la mano de Dios todo va a estar bien”.

