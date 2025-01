Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, fue objeto de comentarios ofensivos por parte de Calderón, quien hizo insinuaciones despectivas sobre su físico.

Sin embargo, el ‘influencer’ decidió responder con serenidad, dejando claro que no permitirá que estas declaraciones de Yina Calderón afecten su enfoque dentro del ‘reality’. “Yo creo que esas cosas son de personas de las que uno ya espera de todo, no me sorprenden ni me duelen”, expresó ‘la Liendra’ al ser consultado sobre el tema.

Además, añadió que este tipo de actitudes son una muestra de lo que podría ocurrir en el transcurso del programa. Sin embargo, destacó que se siente orgulloso de la manera en la que manejó la situación: “Me gusta como tomé todo, como que no me afectó. No tengo mi mente en ella, tengo mi mente en ir a jugar con todos los participantes y no tengo nada personal”.

El creador de contenido también dejó en claro cuál será su estrategia dentro del programa: enfocarse en disfrutar la experiencia sin dejarse llevar por conflictos innecesarios.

“Mi estrategia es ir a jugar con toda, disfrutar lo que más pueda y estar el tiempo que la gente desee. No voy a forzar nada; si me quieren sacar, que me saquen. Si duro una semana o un mes, no me importa”, afirmó, mostrando una actitud relajada frente a las posibles eliminaciones.

Además, ‘La Liendra’ recordó que, fuera del programa, tiene una vida sólida que lo respalda, incluyendo su relación de pareja con Dani Duke y su carrera como ‘influencer’: “Yo voy de paseo, y afuera tengo una novia y mi trabajo. Me la gozo hasta que la gente quiera”.

Estas palabras reflejan su determinación de no permitir que los ataques personales empañen su experiencia en el programa. Con este mensaje, ‘la Liendra’ demostró que, a pesar de las provocaciones, está decidido a mantener la calma, disfrutar el proceso y mostrar su mejor versión en ‘La casa de los famosos Colombia’. Su actitud madura y despreocupada podría jugar a su favor y ganarle el apoyo del público.

