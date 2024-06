El creador de contenido conocido como ‘La Liendra’ preocupó a sus seguidores este domingo 2 de junio por una revelación que hizo por medio de sus redes sociales. Acaba de perder a su mejor amigo peludo y dice que no podrá estar con la mejor actitud para sus proyectos.

(Vea también: “Era una rata; no me incomoda que lo hayan matado”: ‘la Liendra’, sobre asesinato del papá)

Por medio de una publicación y varias historias de Instagram, el ‘influencer’ paisa mostró varios recuerdos con Scooby, su perro. Este domingo el animal partió del plano terrenal y dejó un gran vacío en la vida de él.

¿Qué le pasó a ‘La Liendra’? Narró dura pérdida

‘La Liendra’ señaló que nunca pensó que tendría que despedirse de su peludo y por medio de sus historias también advirtió a sus seguidores que no podrá seguir teniendo la mejor actitud después de lo que sucedió.

“Si tienen una mascota, abrázenlo, díganle que lo aman. Esto es muy duro cuando se van. Quisiera simplemente alejarme de las redes sociales, estar en mi cuarto solo. Pero tengo proyectos en este momento que no puedo darme el lujo de desaparecerme. Por eso les cuento esto, si no no se los contaría”, dijo al respecto en un video para historias.

Lee También

Con todo esto, el creador, que tiene un relación con ‘Dani’ Duke, dice que no podrá tener la mejor cara frente a las cosas que siguen andando, pero que espera que entiendan que está pasando por un momento duro debido a la pérdida de su mascota.

Si bien no se conoce por qué el perro murió, el ‘influencer’ le agradeció por todo lo vivido y dijo que se lleva una parte de él luego de tantas vivencias. “Hoy despido a mi amigo más sincero y leal de este plano y solo le pido a Dios que estés descanso mi negro hermoso”, dice la publicación con varios videos y fotos que recopiló del tierno animal.

View this post on Instagram A post shared by Liendra (@la_liendraa)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.