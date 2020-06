green

La historia es de “hace aproximadamente 20 años”, agregó el famoso de Instagram este mes y, enseguida, relató cómo fue el homicidio de su padre.

Según ‘la Liendra’, su papá salió a comprarle unos medicamentos porque estaba enfermo y cuando iba saliendo de la droguería le dispararon en varias ocasiones.

“Cuando salió… ¡como un toldillo! […] Dejaron al cucho como un colador. […] Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado, pero si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos”, explicó.

“Hasta el sol de hoy hemos salido [adelante] solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”, agregó el ‘instagramer’, al tiempo que dijo que, de todas formas, esperaba que su papá estuviera descansando en paz y que sí le hubiera gustado crecer con un padre.

En parte de sus declaraciones sobre el asesinato, ‘la Liendra’ (que recientemente ha estado en el ‘ojo del huracán’ por un accidente de tránsito, en el que hubo un herido, y una fiesta que hizo en cuarentena) también apareció con su mamá, que confesó que ella hubiera revivido al progenitor de su hijo, pues lo amaba, pese a que la maltrataba y, de acuerdo con el joven, “casi la mata”.

