El pasado 29 de junio, el creador de contenido Carlos Feria compartió con sus seguidores una de las noticias más dolorosas de su vida: el fallecimiento de su hermana mayor. A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, el ‘influenciador’ reveló la pérdida, acompañando sus palabras con videos y mensajes que dejaron ver el profundo dolor que atraviesa su familia.

(Vea también: ICBF anunció primera medida contra ‘influencer’ Carlos Feria por cómo trata a su hija)

Carlos, conocido en redes por su contenido familiar y también por las polémicas que ha protagonizado junto a su esposa Adrilatina, relató que había tenido la oportunidad de hablar con su hermana un día antes de su fallecimiento. Según expresó, la noticia lo tomó por sorpresa y le causó un inmenso dolor:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bravíssimo (@bravissimocity)

En su publicación, Carlos compartió uno de los últimos videos que grabó con su hermana. En las imágenes se ve el emotivo reencuentro entre ambos en un aeropuerto, después de haber estado separados por tres años. También mostró capturas de conversaciones que sostenían por WhatsApp, incluyendo un mensaje que ella le envió en el Día del Padre, el cual él lamentó no haber respondido a tiempo.

Conmovido por la pérdida, el ‘influenciador’ reflexionó sobre el distanciamiento que en ocasiones tuvieron, reconociendo que no siempre le expresó el amor que sentía por ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Feria (@carlosferiag)

“Ayer pude hablar con ella y pedirle perdón. Le pedí perdón por no decirle suficientes ‘te amo’, por ignorarla en algunos momentos, por no haber hecho más por fortalecer nuestra relación. La muerte es inesperada, y nadie está preparado para esto”, confesó.

¿Qué le pasó a la hermana del ‘Influenciador’ Carlos Feria?

La hermana de Carlos vivía en Santiago de Chile, ciudad a la que él se trasladó inmediatamente tras conocer la noticia, con el propósito de acompañar a su madre en este difícil proceso. En sus historias, explicó que no necesitaba un acto simbólico como un velorio para despedirse de su hermana, pues ya había aceptado que ella no estaba físicamente, aunque su recuerdo seguiría vivo.

“Viajo por mi mamá, porque mi hermana ya no está. Respeto profundamente las ceremonias de despedida, pero en mi caso siento que no tengo que hacerle un velorio a mi hermana, porque lo que queda es solo el cuerpo. Ella ya partió, y lo que me queda es el amor y los recuerdos”, expresó con profunda serenidad.

El mensaje de Carlos Feria tocó el corazón de miles de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo, solidaridad y consuelo en medio de este momento tan doloroso. Las redes sociales se llenaron de palabras de aliento, reconociendo el valor que tuvo al compartir su duelo de manera tan honesta y humana.

Este difícil episodio también ha sido una oportunidad para que el ‘influenciador’ reflexione públicamente sobre la importancia de valorar a los seres queridos en vida, fortalecer los lazos familiares y no dejar palabras por decir.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.