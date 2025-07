Hace varios años, Los40 Colombia era una de las emisoras más relevantes del país y con el paso del tiempo tuvo diversos cambios. El desarrollo de las plataformas digitales trajo consigo nuevos formatos y la cadena aprovechó recientemente para lanzar un exitoso producto: ‘Impresentables’.

El programa se volvió viral a través de redes sociales, ya que las historias relatadas por Valentina Taguado, Roberto Cardona y ‘Pipe’ Flórez eran subidas en fragmentos y acumulaban miles de vistas.

Hace algunas semanas, Taguado entró a ‘Masterchef’ y su participación ha sido llamativa para los televidentes, pues ella siempre se ha caracterizado por ser extrovertida y trasparente en sus comentarios, cualidades que ya gustaban cuando hacía radio en la emisora.

Este primero de julio, Taguado sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un mensaje que pocos se esperaban: “No voy a mentir, la ilusión era de todos, simplemente no se llegó a un acuerdo y lo cuento porque no quiero chismes”, dijo Valentina.

La locutora aseguró que no quería chismes, razón por la que confirmaba a través de sus redes sociales que no iba a regresar, pero que durante todo este tiempo fue feliz en el programa.

“La verdad de la pregunta es sobre ‘Impresentables’ y quiero que sepan de mi boca que no voy a volver para, que no me esperen, pues si, no continúo, pero fui absurdamente feliz”, añadió.