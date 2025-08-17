El fútbol colombiano continúa con la extensa fecha 7 que, por el puente festivo, tiene una larga duración. Uno de los partidos más atractivos de la jornada es Deportes Tolima vs. Millonarios, encuentro de contrastes y obligaciones por parte de ambos equipos.

(Vea también: Catalina Usme consiguió trabajo gracias a su hermano y la presentaron en su nuevo equipo)

El onceno local está dentro de los 8 primeros, pero su juego es irregular, al punto que en los últimos días fue eliminado de copa por el Real Cundinamarca, equipo de la segunda división, que sorprendió a los dirigidos por Lucas González.

Por otro lado, Millonarios es el desaparecido del torneo, pues el ‘Famoso Millos’ se encuentra en la última posición y está obligado a buscar una victoria, teniendo en cuenta que vive un infierno ante tanto en lo deportivo como en la interna del plantel.

Lee También

Así saldrán los equipos a la cancha:

#TitularDT 👥 Nómina titular para enfrentar a Millonarios sobre las 6:10 pm en La Hoguera del Indio, por la fecha 7 de la Liga BetPlay. ¡Vamos TRIBU! 🏹 pic.twitter.com/hKKfi07ZdK — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 17, 2025

🔵⚽ ¡Vamos todos unidos por la victoria! Ⓜ️🔥 ▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/Wn9WGB8iN6 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 17, 2025

Tolima vs. Millonarios: en vivo

El encuentro podrá disfrutarlo en vivo a través de Las Narratones de Pulzo. El encuentro llegará a usted con la narración de Juan Diego Gallego y los comentarios de Gustavo Arbeláez.

* Pulzo.com se escribe con Z