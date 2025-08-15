El inicio de semestre de Millonarios no ha sido el más positivo, pues en sus primeros cuatro partidos solo ha podido sumar un punto y la relación con los aficionados está cada vez más complicada.

A esto se le suma el bajo nivel de varios futbolistas, quienes no han podido destacar bajo las órdenes de David González y por eso es que el técnico no ha encontrado su equipo, pues le toca hacer muchos cambios en todos los partidos.

Ahora, más allá de esto, en la noche de este jueves, 14 de agosto, los aficionados del conjunto ‘Embajador’ explotaron porque el futbolista Neyser Villarreal, quien todavía tiene contrato y se está recuperando de una lesión, apareció en un ‘En vivo’ en TikTok con la camiseta del América de Cali, lo cual es muy desubicado.

Esta fue la captura de pantalla que le tomaron al jugador de la Selección Colombia Sub-20:

“Neyser Villarreal” 🇨🇴 ⚽

"Neyser Villarreal" 🇨🇴 ⚽

El jugador de @MillosFCoficial es criticado por hinchas azules tras realizar un live vistiendo una camiseta de @AmericadeCali 👹🤔.

Y es que cabe recordar que la relación del jugador con la hinchada ha sido bastante difícil, recordando que desde que fue figura en el Sudamericano Sub-20 el equipo le quiso renovar el contrato, pero él, junto a su representante, no quiso acceder y desde entonces le están buscando una nueva institución.

Es más, se habló de que Millonarios alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid para venderlo, pero el agente ya tendría un acuerdo con el Porto para que llegue como agente libre y por eso no se accedió.

Lo cierto es que los aficionados ahora piden que se le rescinda el contrato de inmediato por esta falta de respeto y, si no es posible, entonces que no juegue más en lo que queda del año.

Qué le pasó a Neyser Villarreal

Por otro lado, vale la pena recordar que en el partido preparatorio del Mundial Sub-20 frente a Panamá, el delantero se lesionó la rodilla y, luego de los exámenes, se determinó que sufrió una distensión en el ligamento colateral medial, por lo que estará entre 4 y 6 semanas fuera de las canchas.

Por eso Millonarios no ha podido usarlo, ya que su objetivo y el de la Selección es que llegue al torneo que se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

