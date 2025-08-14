Se acabó la espera: después de unos meses de vacaciones, este fin de semana volverá la Liga de España, uno de los torneos más emocionantes del mundo porque tiene a equipos grandes como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

(Ver también: Barcelona ya escogió a su extremo y se olvida de Luis Díaz: así fue el anuncio oficial)

Este viernes comienza una nueva carrera por conseguir el título, el cual en la temporada pasada consiguió el cuadro de Hansi Flick, pero que con las contrataciones, fichajes y movimientos que hubo para este año, promete muchas emociones, goles y partidos muy llamativos.

Ahora, también será emocionante por la cantidad de colombianos que habrá, puesto que darán espectáculo cada fin de semana para que sus equipos consigan resultados y así se logren los objetivos, que en este caso es clasificar a los campeonatos europeos.

Lee También

Qué colombianos habrá en la Liga de España

En total serán seis representantes nacionales que jugarán este campeonato durante la temporada 2025-2026.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)

El delantero llegó a media temporada pasada proveniente del Columbus Crew y en sus primeros seis meses demostró mucho talento. Hoy por hoy se ha ido ganando la titular y espera tener una gran racha goleadora a lo largo del torneo.

Nelson Deossa (Real Betis)

Luego del gran Mundial de Clubes que jugó con Monterrey, el colombiano fue fichado por el Real Betis para potenciar la plantilla. Con la lesión de Isco, Deossa tiene la opción de ser titular en los partidos para conseguir los objetivos.

Yáser Asprilla (Girona)

Pese a que su temporada pasada estuvo marcada por lesiones, siempre que jugó demostró que tiene un factor diferencial en el terreno de juego, lo cual es muy valorado por su técnico. En esta, su segunda temporada en España, espera mejorar su nivel para ser protagonista.

Jhon Solís (Girona)

Esta es su tercera temporada en España, pero su nivel no ha sido el más destacado, pues incluso ha sido irregular. Por eso, un poco más maduro y entendiendo mejor el juego, espera convertirse en un irremplazable en el equipo catalán.

Johan Mojica (Mallorca)

El lateral colombiano fue uno de los mejores jugadores de su equipo la temporada pasada, con una gran proyección ofensiva y un importante sacrificio defensivo. De hecho, con su velocidad logró destacar en los juegos como contra el Real Madrid, lo cual despertó la atención de los medios de comunicación.

Daniel Luna (Mallorca)

Daniel Luna, quien la temporada pasada estuvo cedido en el Cartagena, regresó a buscar su lugar en el equipo principal. Mucho se ha especulado de él, pero por lo pronto jugará con este club de la primera división.

Cuándo comienza la Liga de España

Este campeonato comienza este viernes 15 de agosto e irá hasta mediados de mayo de 2026, pues serán 38 jornadas en las que los equipos competirán por buscar el título. Los primeros partidos son:

Girona vs. Rayo Vallecano.

Villarreal vs. Real Oviedo.

Mallorca vs. Barcelona.

Alavés vs. Levante.

Valencia vs. Real Sociedad.

Celta de Vigo vs. Getafe.

Athletic Club vs. Sevilla.

Espanyol vs. Atlético de Madrid.

Elche vs. Betis.

Real Madrid vs. Osasuna.

(Ver también: Remezón en Real Madrid tras eliminación del Mundial de Clubes: figura estaría cerca de salir)

Dónde ver la Liga de España

Al igual que los años anteriores, los derechos para Latinoamérica estarán divididos entre ESPN y DirecTv, por lo que se irán rotando los equipos fecha a fecha.

* Pulzo.com se escribe con Z