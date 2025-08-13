Como pocas veces se ve en el balompié europeo, una falta de coordinación e información hizo que se experimentara un momento increíble y que pasará a la historia de los ‘osos’ deportivos.

(Vea también: [Video] Autogolazo del América tiene bajando a los ‘diablos rojos’ a sótanos del infierno)

Aunque el anecdótico hecho se dio hace varias semanas en el fútbol búlgaro, cuando los equipos Levski y Arda Kardjali rindieron un sentido minuto de silencio por la memoria de Petko Ganchev, exjugador del Arda, ha recobrado interés y se ha vuelto viral en las redes. El acto se llevó a cabo en el círculo central antes de que iniciara el partido por la liga local y con la tristeza profunda de los futbolistas en ese momento.

De acuerdo con el medio citado, la ceremonia fue presenciada por jugadores, árbitros y aficionados en el estadio, bajo la creencia de que Ganchev, de 28 años, había fallecido. Sin embargo, poco después se confirmó que el futbolista, que actualmente milita en el Dobrudzha Dobrich de la Segunda División, estaba vivo y en buen estado de salud.

Lee También

El hecho se aclaró durante el entretiempo, cuando el club Arda Kardjali emitió un comunicado oficial. En esa misiva, la directiva del club pidió disculpas al jugador y a sus familiares: “La dirección del club quiere expresar sus más sinceras disculpas al exfutbolista del equipo, Petko Ganchev, y a sus seres queridos, después de que el club recibiera información errónea sobre su muerte”.

En el mismo mensaje, reseñado por medios a nivel internacional, el equipo Arda añadió un saludo afectuoso para el deportista: “Le deseamos a Petko Ganchev muchos años de salud y que disfrute de los éxitos de Arda”. El comunicado buscó cerrar la confusión que, para ese momento, ya había captado la atención de medios locales e internacionales.

Sobre la trayectoria de Ganchev, se conoce que jugó para el Arda entre 2020 y 2022, disputando 21 partidos y anotando un gol. Actualmente, continúa su carrera en el Dobrudzha Dobrich, donde es una de las piezas claves del equipo en la segunda categoría del fútbol búlgaro.

El episodio ha tenido gran repercusión en la prensa deportiva, pues a muchos les resulta inexplicable que no se verificara la información antes de compartirla, incluso en el contexto de los eventos en vivo, sobretodo con el nombre de un jugador que no había sufrido ningún problema de salud en días u horas anteriores al compromiso futbolístico que se disputaba.

* Pulzo.com se escribe con Z