Así como hay expectativa por el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich, en Colombia hay especial interés por el que es su único representante en el principal torneo internacional de clubes en Suramérica.

El partido de ida entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará el martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El horario del encuentro está programado para las 7:30 de la noche (19:30), hora colombiana.

Precisamente, en ese marco se dieron a conocer los jugadores que están disponibles para un encuentro en el que se defiende el prestigio a nivel de equipos en el panorama regional.

Convocados por Nacional contra Sao Paulo por Copa Libertadores

Arqueros: Ospina, Castillo

Ospina, Castillo Defensas: Arias, García, Tesillo, Haydar, Román, Castro, Cándido, Salazar.

Arias, García, Tesillo, Haydar, Román, Castro, Cándido, Salazar. Volantes: Landázuri, Zapata, Rivero, Campuzano, Uribe, Cardona, Arce, Rengifo, Bauza.

Landázuri, Zapata, Rivero, Campuzano, Uribe, Cardona, Arce, Rengifo, Bauza. Delanteros: Hinestroza, Moreno, Morelos.

Lo cierto es que la publicación dejó en evidencia que tres jugadores importantes dentro del equipo quedaron por fuera de la convocatoria debido a complicaciones médicas en los últimos días.

Dayron Asprilla quedó con incapacidad de 10 días debido a una contusión en la rodilla, con lo que por ahora su presencia no solo queda descartada sino que se mantiene en vilo para el de vuelta en Brasil.

Andrés Sarmiento es otro que está dentro de los reportes médicos debido a una fatiga muscular en el isquitibial derecho, por lo que el tiempo de regreso queda pendiente a su evolución física.

Otro sobre el que había expectativa y se pierde el duelo es el delantero uruguayo Facundo Bautista, que sufrió una fractura de los huesos de la nariz y de quien también se espera cómo avance su caso.

Sobre este último hay una particular decepción debido a que llegó como la expectativa para que fuera un recambio importante en el ataque, por lo que su ausencia deja un vacío notable para los retos del equipo.

De igual manera, marca una oportunidad para Marlos Moreno dentro de Atlético Nacional, en el que fue campeón de Copa Libertadores en 2026.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/XI5PZa4SyM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 11, 2025

¿Dónde ver el juego Nacional vs Sao Paulo de Libertadores?

El partido entre Atlético Nacional y São Paulo, que se disputa por los octavos de final de la Copa Libertadores, no se puede ver de forma gratuita en la televisión colombiana a través de canales de señal abierta. Los derechos de transmisión para este torneo son exclusivos de canales de televisión por cable y plataformas de ‘streaming’ que requieren una suscripción de pago.

La principal forma de ver el encuentro es a través del canal ESPN, que es el encargado de transmitir la Copa Libertadores para Colombia y otros países de Sudamérica. Este canal está disponible en los diferentes operadores de televisión por cable, como Claro, Tigo, Movistar y Directv, pero requiere tener contratado un plan que incluya la señal.

Adicionalmente, el partido estará disponible en la plataforma de ‘streaming’ de Disney+, que también es un servicio de pago y que tiene los derechos para emitir los encuentros de la Copa Libertadores. Para acceder a la transmisión, se necesita una suscripción activa a la plataforma.

Aunque algunas páginas de internet pueden ofrecer transmisiones no autorizadas, estas no son legales y a menudo la calidad de video y audio es deficiente. La única forma de ver el partido con una transmisión oficial y de alta calidad es a través de las opciones de pago mencionadas.

En la plataformas de Pulzo se pueden seguir las incidencias del juego de manera gratuita, pero no se transmitirá el video en vivo del partido.

¿Cuándo es el partido de vuelta de Nacional vs. Sao Paulo por Libertadores?

El partido de vuelta entre Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará el martes 19 de agosto. El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Morumbí, en São Paulo, Brasil, y está programado para las 7:30 de la noche, hora de Colombia.

Al igual que el partido de ida, la transmisión oficial en Colombia estará a cargo del canal de televisión por cable ESPN. Si no se cuentas con televisión por cable, la otra opción legal para ver el partido en vivo es a través del servicio de streaming de pago Disney+. Ambas plataformas son las únicas autorizadas para emitir el encuentro en territorio colombiano.

Es importante recordar que buscar transmisiones en sitios web no oficiales puede resultar en una experiencia de baja calidad y riesgos de seguridad informática.

