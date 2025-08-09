Desde el pasado 7 de octubre de 2024, el delantero colombiano Duván Zapata se encuentra fuera de las canchas, pues en el compromiso contra el Inter de Milán por la Serie A trató de frenar para enganchar, pero la rodilla se le quedó trabada y resultó en la ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco de la pierna izquierda.

Esta fue la jugada en la que se lesionó el jugador colombiano:

Casi que de inmediato, Torino lo operó para que comenzara con su recuperación deportiva y así tratar de tenerlo para el inicio de la temporada 2025-206, recordando incluso que renovó contrato hasta 2027.

Es más, se hablaba que en septiembre iba a ser el mes del regreso del colombiano al terreno de juego, pero esos planes han ido cambiando y la recuperación podría tardar un poco más.

Qué pasó con Duván Zapata

Tal como han venido publicando medios italianos en los anteriores días, la situación de Zapata no es sencilla y por eso se estima que se tome el año completo para regresar a competir.

“Hay temas candentes en el Torino. Primero, la preocupación en torno a Duván Zapata, el delantero centro colombiano que aún no se ha recuperado completamente de las lesiones de ligamento cruzado, menisco medial y menisco lateral. El exjugador del Atalanta aún no está listo; tardará un mes más en recuperarse por completo”, escribió el medio Tutto Mercato Web.

Además, agregó: “El Torino no podrá contar con Duvan Zapata por un tiempo más. El regreso del delantero colombiano sigue retrasado. Su baja de 304 días, su edad y su imponente complexión física exigen precaución, e incluso durante la concentración en Prato allo Stelvio, las señales no eran alentadoras. Zapata entrenó por separado, sin participar en ningún amistoso. No ha habido deterioro, pero tampoco la respuesta positiva que esperaba el Granata a estas alturas de su preparación”.

De esta manera, el regreso de Duván Zapata a las canchas se daría hasta mediados de octubre cuando ya haya pasado buena parte de la temporada, pero, tal como dijo su técnico, es mejor aguantar lo que toque para que no se presente una decaída más adelante.

Por lo pronto, Zapata seguirá entrenándose de la mejor manera para tratar de volver lo más pronto posible a las canchas, teniendo en cuenta que es el capitán y referente del cuadro de Turín.

