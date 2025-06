Poco antes de que la Selección Colombia dispute en duelo contra Perú en la Eliminatoria el Mundial 2026, se lleva a cabo el sorteo para el torneo de clubes más importante del continente americano.

¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final en Copa Libertadores 2025?

A: Atlético Nacional vs. Sao Paulo

B: Fortaleza vs. Vélez

C: Flamengo vs. Internacional

D: Universitario vs. Palmeiras

E: Libertad vs. River Plate

F: Cerro Porteño vs. Estudiantes

G: Peñarol vs. Racing

H: Botafogo vs. Liga de Quito

Si Nacional clasifica enfrentaría al ganador de Botafogo vs. Liga de Quito, mientras que en esa misma línea están los cruces de Libertad vs. River Plate y Universitario vs. Palmeiras.

Sorteo para octavos de final de Copa Libertadores 2025 en vivo

¿Qué equipos clasificaron a octavos de final de Copa Libertadores 2025?

la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 ha concluido, y los 16 equipos clasificados a los octavos de final son los siguientes:

Equipos clasificados a octavos de final

Bolillero 1 (líderes de grupo, jugarán la vuelta en casa):

Palmeiras (Brasil) Sao Paulo (Brasil) Racing Club (Argentina) River Plate (Argentina) Estudiantes de La Plata (Argentina) Vélez Sarsfield (Argentina) Internacional (Brasil) Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)

Bolillero 2 (segundos de grupo, jugarán la ida en casa):

Botafogo (Brasil) Peñarol (Uruguay) Flamengo (Brasil) Atlético Nacional (Colombia) Libertad (Paraguay) Fortaleza (Brasil) Universitario de Deportes (Perú) Cerro Porteño (Paraguay)

El sorteo para definir los emparejamientos de los octavos de final se llevó a cabo hoy, lunes 2 de junio, a las 102:00 hora local en Colombia.

Equipos campeones de la Copa Libertadores

Palmeiras (Brasil): campeón en 1999.

(Brasil): campeón en 1999. Sao Paulo (Brasil): campeón en 1992, 1993 y 2005.

(Brasil): campeón en 1992, 1993 y 2005. Racing Club (Argentina): campeón en 1967.

(Argentina): campeón en 1967. River Plate (Argentina): campeón en 1986, 1996, 2015 y 2018.

(Argentina): campeón en 1986, 1996, 2015 y 2018. Estudiantes de La Plata (Argentina): campeón en 1968, 1969 y 1970.

(Argentina): campeón en 1968, 1969 y 1970. Vélez Sarsfield (Argentina): campeón en 1994.

(Argentina): campeón en 1994. Internacional (Brasil): campeón en 2006.

(Brasil): campeón en 2006. Flamengo (Brasil): campeón en 1981, 2019 y 2022.

(Brasil): campeón en 1981, 2019 y 2022. Peñarol (Uruguay): campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.

(Uruguay): campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987. Atlético Nacional (Colombia): campeón en 1989 y 2016.

(Colombia): campeón en 1989 y 2016. Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador): c ampeón en 2008.

(Ecuador): c Botafogo (Brasil): c ampeón en 2024

De esta manera, Fortaleza, Cerro Porteño y Universitario de Deportes son los únicos que no e han coronado entre los presentes en esta fase de la competencia continental.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en Copa Libertadores?

Los partidos de ida se disputarán entre el 12 y el 14 de agosto, mientras que los de vuelta se jugarán entre el 19 y el 21 del mismo mes, a la espera de saber si continúa en competencia del torneo internacional.

Orden de partidos

El equipo del Bolillero 1 juega el partido de vuelta como local .

juega el partido . El equipo del Bolillero 2 comienza como local en la ida.

Criterios de desempate

Se juegan dos partidos (ida y vuelta).

(ida y vuelta). No se aplica el gol de visitante (según el reglamento desde 2022).

(según el reglamento desde 2022). Si hay empate en el resultado global, se va directamente a penales (sin prórroga).

