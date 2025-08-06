El bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras y ladrillos en las inmediaciones del estadio General Santander, previo al partido contra Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia el pasado 5 de agosto. En el incidente, Alfredo Morelos sufrió una herida leve en el pie por las esquirlas de vidrio, aunque esto no le impedirá disputar el encuentro.

Según el equipo de prensa de Nacional, el ataque destrozó varias ventanas del vehículo, y algunos objetos ingresaron al interior, alcanzando al jugador. Estuvo en duda que el partido se disputara, pero el presidente de Cúcuta, Wilmar Sánchez, confirmó que sí se jugaría. Finalmente, el equipo ‘Verdolaga’ ganó 3-0 y avanzó a la siguiente ronda de la Copa BetPlay.

¿Por qué van a sancionar a Nacional, después agresión de hinchas del Cúcuta?

Luego de todos estos inconvenientes, que se extendieron hasta cuando Nacional se retiró del campo al terminar el partido, el equipo visitante decidió no asistir a la rueda de prensa. Esta decisión podría traer consecuencias disciplinarias por parte de la Dimayor.

De acuerdo con el artículo 17 del reglamento, los dos entrenadores y un jugador de cada equipo que haya participado en el partido deben acudir obligatoriamente a la conferencia de prensa. El club visitante cuenta con 15 minutos para ingresar al recinto y un máximo de 20 minutos para atender a los medios.

Al incumplir esta norma, el Comité Disciplinario podría imponer a Nacional una multa que oscilaría entre cinco y veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, entre 6’500.000 y 28’470.000 pesos. En los próximos días, la Dimayor anunciará las sanciones correspondientes.

