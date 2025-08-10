Este domingo, 10 de agosto, Crystal Palace se consagró con el primer trofeo de la temporada en Inglaterra, al derrotar en los penaltis al Liverpool, tras el 2-2 en el tiempo reglamentario.

Con Daniel Muñoz titular y en campo todo el partido, y con Jéfferson Lerma entrando en el segundo tiempo, ‘Las águilas’ siempre estuvieron abajo en el marcador, pero hicieron una gran presentación que les permitió igualar las cargas a través de Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, tras los tantos de los ‘Reds’ de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong.

Los dirigidos por Oliver Glasner fueron superiores en los lanzamientos desde le punto blanco, dejando como figura al portero Dean Henderson, que atajó dos penales.

Muñoz y Lerma, además de levantar el trofeo de la Community Shield —competencia que reúne al campeón de la Premier League y la FA Cup—, consiguieron el título copero en la temporada 24-25, por lo que siguen aumentado su legado en el Crystal Palace, al conformar ambas plantillas de los títulos más importantes de toda la historia del club.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

