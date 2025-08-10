author
Escrito por:  Felipe Galindo
Este domingo, 10 de agosto, Crystal Palace se consagró con el primer trofeo de la temporada en Inglaterra, al derrotar en los penaltis al Liverpool, tras el 2-2 en el tiempo reglamentario.

Con Daniel Muñoz titular y en campo todo el partido, y con Jéfferson Lerma entrando en el segundo tiempo, ‘Las águilas’ siempre estuvieron abajo en el marcador, pero hicieron una gran presentación que les permitió igualar las cargas a través de Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, tras los tantos de los ‘Reds’ de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong.

Los dirigidos por Oliver Glasner fueron superiores en los lanzamientos desde le punto blanco, dejando como figura al portero Dean Henderson, que atajó dos penales.

Muñoz y Lerma, además de levantar el trofeo de la Community Shield —competencia que reúne al campeón de la Premier League y la FA Cup—, consiguieron el título copero en la temporada 24-25, por lo que siguen aumentado su legado en el Crystal Palace, al conformar ambas plantillas de los títulos más importantes de toda la historia del club.

