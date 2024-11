La doble fecha de Eliminatorias de noviembre se acerca y con ello el primer dolor de cabeza para el seleccionador nacional, quien no podrá contar con una de sus piezas claves: Jéfferson Lerma.

El volante de contención sufrió una lesión muscular en el pasado duelo de Premier League entre Crystal Palace y Tottenham, el cual lo sacó del cruce de Copa de la Liga —en el que Daniel Muñoz fue protagonista—, y, ahora, de la Selección Colombia.

Tal y cómo informaron en Inglaterra, Lerma tendría una pequeña rotura en los isquiotibiales y su recuperación tardaría entre 3 y 4 semanas, es decir, se perdería los juegos contra Ecuador y Uruguay, respectivamente.

Jefferson Lerma won’t be back until after the international break after suffering a hamstring strain.

It’s likely that he’s suffered a moderate-grade strain. He will be out for around four weeks from the time of injury.#CPFC #CrystalPalace #Lerma pic.twitter.com/ybefjim4rP

— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) November 1, 2024