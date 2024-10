Crystal Palace jugó este domingo contra el Tottenham, en la fecha 9 de la Premier League y en dicho encuentro los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares. Sin embargo, el último mencionado salió lesionado y hay alerta no solo en su club, sino también en la Selección Colombia.

El espigado mediocampista de nuestro país fue sustituido al minuto 22 del compromiso, tras tirarse al suelo, recibir atención médica durante algunos instantes, pero al final pidiendo el cambio al no sentirse en condiciones.

No hay claridad de la jugada o lo que sintió Jefferson Lerma, hasta el momento, todo indica que sería algo muscular porque logró salir por sus propios medios, caminando, y en medio de aplausos de los hinchas del Crystal Palace.

Habrá que esperar el pronunciamiento oficial del técnico del equipo inglés o de los exámenes médicos que le harán en las próximas horas.

Lerma is forced off with an injury 🙁

Hughes comes on in his place 🔁#CPFC // #CRYTOT pic.twitter.com/m8AviI4kKd

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 27, 2024