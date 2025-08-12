Este inicio de temporada para el Club León no ha sido nada sencillo en México, pues además de quedar eliminado de la Leagues Cup de forma prematura, en el campeonato nacional suma apenas una victoria en cuatro compromisos jugados y el puesto del técnico Eduardo Berizzo ya comenzó a estar en discusión.

Y es que por más de que se ha hecho un esfuerzo por mantener la plantilla del primer semestre e incluso potenciarla un poco más, los resultados no se están dando y las críticas ya se hacen presentes.

Es más, el último juego fue uno para olvidar, ya que pese a que estaba en condición de local, cayó por 1-3 frente al Monterrey de Sergio Ramos y eso agudizó aún más la crisis.

Por qué no jugó James Rodríguez contra Monterrey

Ahora, en este juego hubo una sorpresa y fue que el jugador colombiano James Rodríguez no estuvo ni siquiera en el grupo de convocados, pero todo indica que fue por una razón física.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico argentino, que podría salir si no mejoran los resultados, aseguró que James no se sentía bien y por eso lo mejor era no arriesgarlo.

“James tenía una dolencia ayer (domingo), hoy no se recuperó (lunes), se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”, dijo el técnico, sin ahondar en más detalles.

Pese a la ausencia del mediocampista de la Selección Colombia, sí hubo un colombiano que destacó, la nueva contratación Daniel Arcila, quien fue el que marcó el gol para el descuento cuando el compromiso ya iba 0-3.

Este fue el gol del exjugador de Envigado:

“Yo pienso en este inicio de liga, o en la realidad que atraviesa el equipo, con llegadas y salidas, gente que conocimos esta semana… (Daniel) Arcila lleva 3-4 días trabajando con nosotros y lo hizo fantásticamente bien. Hay cosas inexplicables dentro del fútbol, pero nuestro inicio de campeonato no es bueno”, agregó el técnico.

Con este resultado, el León marcha en la posición 15 de la tabla con apenas 3 puntos en 4 compromisos jugados, por lo que ahora debe mejorar su nivel sí o sí para no quedarse por fuera de las finales. Su próximo encuentro será contra el Necaxa el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 10:05 de la noche. Se estima que en este encuentro ya esté James de nuevo con la plantilla.

