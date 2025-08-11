Este martes 12 de agosto, América de Cali recibirá a Fluminense en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la capital vallecaucana, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El compromiso está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

El equipo escarlata buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie, mientras que el conjunto brasileño intentará dar el primer golpe en condición de visitante.

Cómo ver en vivo el partido de América vs. Fluminense

La transmisión del encuentro estará a cargo de D Sports, canal disponible en señal básica y en alta definición (HD) exclusivamente para suscriptores del cableoperador DirecTV.

🇦🇹 ¡Este martes, todos alentamos! 👹 📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para enfrentar mañana a Fluminense en Pascual Guerrero. ⚽ pic.twitter.com/iEkguri9fL — América de Cali (@AmericadeCali) August 12, 2025

Informações de ingressos para América de Cali x Fluminense, na Colômbia, pela @SudamericanaBR >> https://t.co/v5CSgQRPTG ➡️ Há uma carga de 30 ingressos para quem é @SocioDoFlu. O resgate será disponibilizado nesta segunda-feira, a partir das 20h, em https://t.co/LPOMbwGuq5. pic.twitter.com/q3VotUiZcp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 11, 2025

El duelo promete alta intensidad en el Pascual Guerrero, con dos equipos que llegan motivados y con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo continental, pues el onceno escarlata buscará conseguir la ventaja en su casa para sacar el resultado en Brasil.

