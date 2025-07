Este jueves 24 julio, Jhon Arias fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Wolverhampton Wanderers, uno de los equipos más tradicionales de la Premier League inglesa, en un movimiento que ha creado gran expectativa entre los aficionados.

(Vea también: Jhon Durán debutó en Fenerbahce con doblete: videos de goles y ojo con el número en camiseta)

La sorpresa de la jornada fue el anuncio de que Arias llevará el icónico número 10 en su camiseta, un dorsal que previamente usó el brasileño Matheus Cunha, quien recientemente se trasladó al Manchester United.

We’ve got a new 🔟 in the building 🇨🇴

Lee También

Welcome to the pack, @jhonariasa 🐺

— Wolves (@Wolves) July 24, 2025