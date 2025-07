Mateo García, titular indiscutido del técnico Hernán Darío Herrera, que sacó campeón a Nacional, contó la anécdota que tiene con el entrenador en un video de Instagram de 2024.

El jugador, que se formó en las divisiones menores de Millonarios —equipo que al parecer ha estado interesado en ficharlo—, dijo que una vez recibió una llamada de una persona que decía ser empresario de Manizales.

Le aseguró que él se encargaba de “mover jugadores” en el Once Caldas y le preguntó si estaba interesado en llegar a ese equipo. Obviamente, García respondió positivamente y fue cuando el ‘empresario’ le reveló su verdadera identidad.

“Dizque: ‘Vea, güe…, habla con Hernán Darío. Y Yo: ‘Ay, cómo así, profe’. Entonces, digamos que desde el principio siempre fue como curioso o distinta la manera como se empezó a dar todo esto [su llegada al Once], y ahí vamos viviendo un sueño”, declaró el joven.

No obstante, no todo fue color de rosa, contó el mismo mediocampista. Y es que cuando manifestó su intención de salir de Llaneros, en el que llevaba cuatro años, no lo querían dejar ir.

Él les dio sus argumentos y, aseguró, estaba dispuesto a lo que fuera para llegar a un equipo de primera (en ese entonces el club de Villavicencio jugaba en la B); finalmente, logró resolver y su fichaje al Once Caldas se dio.

Quién es Mateo García, jugador del Once Caldas

El mediocampista nació en Bogotá y desde los cuatro años mostró su interés por el fútbol. Comenzó a entrenar en una escuela y posteriormente pasó a las inferiores de Millonarios.

Sin embargo, para entonces no era muy alto, aseguró, y casi no lo ponían a jugar. Eso lo terminó aburriendo y fue cuando decidió irse a Pasto. Allí debutó, gracias a Flavio Torres. Posteriormente, continuó su carrera hasta que llegó al Once Caldas.

García tiene un hermano que también juega en el equipo de Manizales. Se llama Tomás, y fue contratado para la temporada de este año. Los hermanos ya jugaron juntos y mostraron su entendimiento en la cancha.

