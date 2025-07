Se trata del inglés Marcus Rashford, quien aterrizó en el FC Barcelona en calidad de cedido, procedente del Manchester United, con una opción de compra futura.

El conjunto ‘Culé’ cubrirá el salario de Rashford de 325.000 libras por semana (375.000 euros o 435.000 dólares), según los medios españoles.

El conjunto 'Culé' cubrirá el salario de Rashford de 325.000 libras por semana (375.000 euros o 435.000 dólares), según los medios españoles.

Welcome to the best club in the world. pic.twitter.com/nMtvPB4ekm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025