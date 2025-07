El futuro de Luis Díaz sigue siendo uno de los temas más controversiales del mercado de fichajes europeo. Con contrato vigente hasta junio de 2027, los rumores sobre una posible salida del Liverpool han cobrado fuerza, especialmente tras el interés renovado del FC Barcelona, que reactivó la operación por el guajiro, luego de que su intento por fichar a Nico Williams, quien renovó con el Athletic Club, se frustrara.

Es así que, en medio de la incertidumbre, ‘Lucho’ salió al paso a los rumores y le contó ‘La Liendra’ en qué van las negociaciones, durante un evento en Colombia con varios creadores de contenido.

Y es que ‘La Liendra’ no dudó en preguntarle al futbolista sobre los rumores que lo vinculan con el Barcelona y otros clubes, como el Al-Nassr de Arabia Saudita.

“He escuchado por ahí que se habla de un ‘Luchito’ en Barcelona, en un Al-Nassr. ¿Es verdad? ¿Ha habido acercamientos?”, preguntó el ‘influencer’.

Con esas palabras, el colombiano no cerró la puerta a un posible traspaso al Barcelona, aunque dejó claro que se encuentra “muy tranquilo” y feliz en el Liverpool, donde ha sido una pieza clave.

En la temporada pasada, Díaz fue fundamental para que los ‘Reds’ conquistaran la Premier League tras varios años de sequía en el torneo, destacándose por su participación en la mayoría de los partidos, con goles y asistencias que marcaron la diferencia en momentos cruciales.

Según el portal especializado Transfermarkt, en su actualización de mayo de 2025, el valor de mercado de Luis Díaz se sitúa en 70 millones de euros. Sin embargo, la prensa europea asegura que el Liverpool no dejaría salir a su estrella por menos de 80 millones de euros.

El reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, confirmó el interés del Barcelona en Díaz: “El Barcelona está planeando una nueva propuesta para Luis Díaz en los próximos días o semanas tras la caída de Nico. El Liverpool ya cerró las puertas tanto al Barça como al FC Bayern en las últimas semanas; una decisión nada fácil. Marcus Rashford también sigue interesado en fichar por el Barça”.

🚨 Barcelona are planning new approach for Luis Diaz in the next days/weeks after Nico deal off.

Liverpool already closed doors to both Barça and FC Bayern in the recent weeks; not an easy one.

Marcus Rashford also remains still keen on Barça move.

🎥 https://t.co/VIlzdLPEn8 pic.twitter.com/hxJsJiQTYl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025