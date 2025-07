Luis Díaz, el mejor jugador colombiano del momento, ha estado en el centro de discusión desde que se acabó la temporada porque mucho se ha hablado de una posible salida del Liverpool, ya que aunque le quedan dos años de contrato, hay algunos clubes interesados en él.

Por ejemplo, se ha hablado del Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que estaba Jhon Jáder Durán, e incluso el Bayern Múnich, pero la respuesta del cuadro inglés ha sido siempre un contundente no.

Además, otro equipo con el que se le ha asociado es el Barcelona de España, club del cual es hincha, que se ha acercado en algunas oportunidades, pero sin ninguna oferta clara u oficial.

Dicha opción se había enfriado porque el objetivo principal era el extremo español Nico Williams, quien tiene menos edad y debido a la Selección España, tiene una gran relación con varios de sus compañeros.

Sin embargo, en la mañana de este viernes 4 de julio sorprendió porque anunció la renovación de su contrato por 10 años más con una cláusula de recisión multimillonaria, lo cual hace que se vuelva inalcanzable para el cuadro ‘culé’.

Ante esto y como el club no ha hecho un fichaje estelar, buscaría el plan B que en este caso es el extremo guajiro Luis Díaz.

De hecho, según confirmó el periodista Fabrizio Romano, el más reconocido en cuanto a fichajes se refiere, pese a que conocen la postura del club de no dejar salir al colombiano, en los próximos días enviarían una nueva propuesta por el colombiano para ver si se llega a un acuerdo.

