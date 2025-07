Este 3 de julio de 2025, una terrible tragedia sacudió el mundo del fútbol al conocerse la noticia del fallecimiento de Diogo Jota, destacado jugador del Liverpool, junto a su hermano André Silva. Ambos murieron en un accidente automovilístico en la carretera A-52, cerca de Palacios de Sanabria, en la provincia de Zamora, España, cuando el lujoso Lamborghini en el que viajaban sufrió una salida de vía y se incendió.

El incendio, según la Diputación Provincial de Zamora, alcanzó la vegetación aledaña que fue abrazada por las llamas. Los Bomberos de Rionegro del Puente actuaron rápidamente para sofocar el fuego, pero lamentablemente, a su llegada, los jóvenes fueron declarados muertos en el lugar.

La tragedia fue captada por un conductor que transitaba por la zona. Un video de 23 segundos, ahora ampliamente compartido, muestra la intensa llamarada que consumió el Lamborghini. Según explicó Diario AS, el material gráfico fue verificado y difundido, causando una ola de conmoción tanto en las redes sociales como en la comunidad deportiva internacional.

Crash site (unverified) where Liverpool FC star Diogo Jota, 28, and his brother André, 26, died on the A-52 near Zamora, Spain. Their car veered off the road, caught fire, and both were pronounced dead at the scene. pic.twitter.com/IoJiK3Q4N3

— GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2025