Un aparatoso accidente tuvo lugar este sábado 16 de agosto en el norte de Bogotá. Un carro de alta gama terminó destruido tras chocar contra un poste de energía en plena calle 100, justo frente a la Clínica Barraquer.

El vehículo involucrado fue un BMW rojo que, por razones que aún están bajo investigación, se salió de su curso y fue a dar directamente contra una estructura metálica a un costado de la vía. El golpe fue tan fuerte que el poste colapsó, provocando susto entre peatones y conductores que pasaban por la zona.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento posterior al impacto. Varios transeúntes se detuvieron para ayudar, pero fueron dos personas que venían en una camioneta blanca quienes se acercaron primero al carro accidentado e intentaron sacar a los ocupantes y brindar apoyo mientras llegaban los bomberos.

El hecho quedó grabado por la cámara de una motocicleta que transitaba por el lugar:

*((( BMW PIERDE EL CONTROL )))* // oportunidad para equiparte con tu cámara 🎥 // *MOMENTO EXACTO* del siniestro de la Calle 100 con Cr 19 captado en el intercom con cámara. Por esto la importancia de que te equipes y registres todos tus desplazamientos. pic.twitter.com/9JC4cmEGDM — Solo Emergencias Moteros (@SEM_Bioticos) August 17, 2025

El accidente ocurrió sobre las 6:00 p. m., en sentido occidente-oriente. Testigos indicaron que el carro apenas había empezado a moverse cuando el conductor perdió el control y terminó completamente frontalizado contra el poste, lo que sugiere que el impacto fue directo y a velocidad considerable.

Minutos después, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegó al sitio junto con personal médico y agentes de tránsito. Los heridos fueron atendidos en el lugar y luego llevados a un centro de salud para ser valorados.

El choque provocó afectaciones en la movilidad del sector, ya que fue necesario cerrar uno de los carriles mientras se retiraban el vehículo y los restos del poste. Por ahora no hay confirmación oficial sobre las causas del siniestro, ni se ha revelado quién conducía el automóvil.

Las autoridades siguen recolectando testimonios y revisando las cámaras de seguridad del sector para establecer qué ocurrió antes del impacto.

