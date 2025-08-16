Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes 15 de agosto en la intersección de la Avenida Boyacá con Primera de Mayo, en Bogotá, dejó un saldo de 52 personas heridas. El siniestro, registrado poco antes de las 7:30 a. m., involucró tres buses de transporte público y un vehículo particular, generando un caos vehicular que se extendió por varias horas en el sentido sur-norte de la ciudad.

La mañana de este viernes 15 de agosto estuvo marcada por violento choque entre dos vehículos, que dejó más de dos decenas de heridas y un fuerte trancón. pic.twitter.com/wJAafyvkd8 — Pulzo (@pulzo) August 15, 2025

Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, versiones preliminares hablan de una falla mecánica, mientras que algunos testigos aseguraron que el incidente se habría producido por una discusión entre el conductor de un bus del SITP y un motociclista.

“Escuchamos una versión de una señora que venía en el SITP de que el bus grande venía peleando con un motociclista. Que él se fue a salir, el motociclista no lo dejó salir. Él pues al ver que no lo dejó salir le tocó meterse otra vez y fue cuando se llevó los carros por delante”, relató el hijo de una mujer herida en CityTV.

No obstante, otros testigos afirmaron que, efectivamente, el bus se quedó sin frenos. Por su parte, la Policía de Tránsito de Bogotá confirmó que se adelantan entrevistas y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre los heridos hay 30 mujeres y 22 hombres, incluyendo cuatro adultos mayores, un menor de edad y una mujer en embarazo. La mayoría fueron trasladados a la Clínica Medical, en la localidad de Kennedy, donde al menos cuatro personas permanecían en cuidados intensivos hasta la noche del viernes, según recopiló El Tiempo.

Padre de quejó de la atención en el Hospital de Meissen a su hijo, herido en el accidente

Un padre que reportó en TikTok que su hijo, diagnosticado con autismo y con un golpe craneoencefálico, no ha recibido el tratamiento adecuado. Según relató, en el Hospital de Meissen le advirtieron que el TAC que necesita podría tardar demasiado, al punto de sugerirle que lo llevara a casa y estuviera pendiente de cualquier síntoma.

El denunciante también aseguró que fue increpado por policías cuando intentó grabar a la médica que atendía el caso, mientras denunciaba un trato indigno y la falta de respuesta oportuna para él, su hijo y la madre del menor, también lesionada en el accidente. En paralelo, la magnitud del siniestro generó un caos vehicular que colapsó la movilidad de la zona durante casi tres horas. Las familias de las víctimas piden ahora que se garantice atención prioritaria, especialmente a menores y personas con condiciones especiales que requieren cuidados urgentes.

