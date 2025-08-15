A primera hora de este viernes 15 de agosto, un grave accidente en la Avenida Boyacá con avenida Primera de Mayo, en sentido norte-sur, sacudió la localidad de Kennedy en Bogotá. Dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un bus de servicio público particular se vieron involucrados en un choque que dejó como saldo inicial más de 20 personas heridas, según informó Noticias Caracol. En el hecho también se vio involucrado un vehículo particular de color negro.

El suceso, que ocurrió durante la hora pico, empeoró la situación por la alta concurrencia vehicular y peatonal en el sector. Las causas del accidente aún no se han esclarecido, pero lo que se alcanza a detallar en las imágenes es que uno de los buses del SITP se subió al separador, chocó contra un poste y eso ocasionó una colisión de los vehículos que venían detrás, de acuerdo con el noticiero.

En el sitio ya hacen presencia al menos diez ambulancias para recoger a las personas que quedaron heridas, quienes están siendo trasladados a centros médicos cercanos. Además, en la avenida Boyacá se registra un largo trancón en sentido sur-norte, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la avenida 68, avenida Ciudad de Cali o Autopisa Sur.

Kennedy, una localidad famosa por su densa población y tráfico pesado, es especialmente vulnerable a estos accidentes de tránsito, sobre todo en la Avenida Boyacá, donde la congestión en hora pico no contribuye a mejorar la situación, aumentando el riesgo para peatones y conductores.

A pesar de que las investigaciones continúan, aún no se ha reportado ninguna muerte. Las autoridades están reuniendo testimonios y pruebas para aclarar cómo ocurrió el choque. Mientras tanto, se aconseja a los conductores y pasajeros de transporte público que eviten la zona y sigan las respectivas indicaciones.

