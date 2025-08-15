Fue en Blu Radio que este conductor habló y aseguró que, al menos ellos (el carro negro, el SITP que quedó contra un poste y el colectivo), no iban en exceso de velocidad.

“Nosotros veníamos andando como a 20 kilómetros por hora, cuando el SITP que está en la parte de atrás colisionó al colectivo. El colectivo se abre espacio en medio de los dos, mi carro y el otro SITP. Como este SITP colisionó contra el poste, este carro me golpea a mí y me manda hacia el andén”, aseguró en la emisora.

Por fortuna, él no salió herido, pero su vehículo sí salió gravemente afectado por cuenta de estos hechos, en los que hay, según las primeras cifras, cerca de 29 personas con algún tipo de herida. El accidente fue realmente muy impactante.

Uno de los más graves es el conductor del colectivo, quien fue sacado del vehículo y llevado en ambulancia hasta un centro médico. Sin embargo, hay imágenes de CityTV en las que se ve a otra persona que iba en la parte frontal. Era una mujer que parecía estar consciente y tranquila, lo que permitió que su auxilio fuera mucho más sencilla.

Como consecuencia de este choque múltiple hay varias personas con raspones, golpes y otro tipo de laceraciones que, al parecer, no revisten gravedad.

Al lugar llegaron cerca de 20 ambulancias que poco a poco fueron trasladando los heridos a los diferentes hospitales y centros asistenciales de la zona. Como este accidente fue en la Av. Boyacá con Primero de Mayo, hay varios servicios de urgencias en la zona que han empezado a recibir a los heridos.

Las autoridades aún no han dado una cifra ni un parte médico de todas las personas que salieron lesionadas por este choque, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

