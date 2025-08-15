Un hecho de intolerancia ocurrido en el barrio Remanso, localidad de Bosa, terminó con la vida de Daniel Gill Hernández, de 39 años. Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque habría sido perpetrado por la expareja sentimental de su novia.

De acuerdo con el teniente coronel a cargo del caso, “un hombre de 54 años, en medio de un acto de intolerancia, agredió con arma cortopunzante en el pecho a un ciudadano de 39 años”. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero no sobrevivió a la gravedad de la herida.

Las investigaciones revelan que el agresor, identificado como I. Esala Osuna, llegó hasta el local comercial que Daniel había abierto hacía apenas un mes. Allí, en medio de una acalorada discusión, le propinó una puñalada y luego escapó en bicicleta.

Testigos señalaron que, tras ser herido, Daniel intentó huir, pero se desplomó en un puente peatonal cercano. Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena alertaron a la Policía y colaboraron indicando la ruta de escape del atacante, lo que permitió su captura en el barrio Brasilia, también en Bosa.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por homicidio agravado, mientras las autoridades esclarecen si el móvil del crimen está relacionado con un conflicto sentimental.

Este asesinato se suma a una preocupante estadística: en lo que va de 2025, la localidad de Bosa ha registrado 28 homicidios asociados a casos de intolerancia. La Policía reiteró su llamado a la convivencia pacífica y al rechazo de cualquier forma de violencia.

Qué debe ser hecho en caso de ser herido con arma blanca

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de recibir o dar ayuda.

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

La herida debe ser presionada suavemente con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia.

Si un objeto permanece incrustado, no debe ser retirado, ya que podría aumentar el sangrado.

El sangrado debe ser controlado aplicando presión constante alrededor del objeto, si es posible.

El área lesionada debe ser inmovilizada para evitar más daño interno.

Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados para prevenir infecciones.

El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, salvo que la herida esté en el torso y dificulte la respiración.

Los signos vitales deben ser observados continuamente hasta que llegue ayuda médica.

El traslado a un centro médico debe ser realizado por profesionales de salud para recibir atención inmediata.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.