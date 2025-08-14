En un día marcado por el dolor y la solemnidad, Colombia dijo adiós a uno de sus senadores Miguel Uribe Turbay. El funeral, que contó con diversas etapas a lo largo de la jornada, tuvo sus momentos más destacados en el Capitolio, la Catedral Primada y el Cementerio Central de Bogotá.

La jornada comenzó en el Capitolio con un sentido acto en el que políticos nacionales e internacionales se unieron a amigos y familiares para rendir homenaje a Uribe Turbay. Entre los asistentes, resaltó la presencia del niño Alejandro, hijo del senador, quien con apenas cuatro años protagonizó algunos de los momentos más emotivos del día. “Fue conmovedor ver a Alejandro recoger rosas blancas de los asistentes y depositarlas sobre el féretro de su padre”, relató un asistente al acto.

Políticos de la talla del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, el senador Bernie Moreno, y diversos congresistas, gobernadores y alcaldes también se unieron a este homenaje a Uribe Turbay. El senador fue recordado por su dedicación y amor por Colombia, y los oradores hicieron un llamado a la paz y la reconciliación en un país todavía marcado por tensiones políticas.

La despedida oficial en el Capitolio culminó con un solemne pasillo de honor formado por miembros de la guardia tributando respeto con pañuelos blancos, un gesto que según relató El Tiempo, fue replicado por los asistentes al acto. La siguiente etapa de la jornada llevó el féretro de Uribe Turbay hasta la Catedral Primada, donde se ofició una emotiva misa en su honor.

Allí, frente a expresidentes como César Gaviria, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y miembros destacados de la clase política colombiana, la Filarmónica de Bogotá dedicó su música al senador fallecido. Pero quizás el momento más emotivo fue cuando se dieron las exequias en el cementerio central, después de un cortejo funebre que obligó a cerrar varias calles del centro de Bogotá.

Precisamente, en medio de esta caravana, en Bogotá se vivió un momento de tensión que no interrumpió la seguridad del evento solemne. El hecho ocurrió en la carrera octava con calle 19, al parecer en un aparente caso de hurto en el que un vendedor ambulante resultó herido, según detalló la Policía de Los Mártires a El Tiempo.

🚨 En medio de la caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay, la policía capturó a tres hombres que habían apuñalado a un joven en un presunto intento de hurto, en la carrera 8.ª con calle 19, en el centro de Bogotá. ▼ Vía https://t.co/k9m2PR1cQo pic.twitter.com/K9yaHvGCGJ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 14, 2025

“Lo alcanzaron a apuñalar en la espalda. Él vendía empanadas y no se las querían pagar, entonces él no se dejó y lo apuñalaron”, dijo en el periódico Sebastián Casas, testigo de los hechos en el centro de la ciudad. Por este hecho se dio la captura de 3 personas, quienes deberán responder por los delitos de hurto y tentativa de homicidio, al ser detenidos en flagrancia.

Tras la ceremonia religiosa, se desplazó el cortejo hasta el Cementerio Central de la ciudad, lugar de eterno descanso de Uribe Turbay. Como se vieron en las imágenes, el sepelio del senador tuvo lugar en un sector de preeminencia junto a otros grandes líderes colombianos, entre ellos, Luis Carlos Galán y Rafael Núñez.

