Mientras siguen los preparativos para darle el último adiós a Miguel Uribe, han aparecido más propuestas para brindarle homenajes póstumos. Uno de ellos ha dado de qué hablar, ya que consiste en poner el nombre del precandidato presidencial al nuevo estadio que se construirá en Bogotá.

La idea surgió en el Concejo de Bogotá y la propuso Emel Rojas, cabildante del partido Nueva Fuerza Democrática. El político llevará la propuesta al alcalde, Carlos Fernando Galán, para que en el nuevo complejo deportivo sea bautizado como “Miguel Uribe Turbay”.

He propuesto hoy en la Plenaria del @ConcejoDeBogota que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay pic.twitter.com/jwwAZQRrv2 — Emel Rojas (@EmelRojasC) August 12, 2025

Junto con su compañero de Concejo, Daniel Briceño, Rojas insistió en que otros escenarios deportivos también tengan el nombre del senador del Centro Democrático, asesinado en un atentado a tiros.

La iniciativa despertó reacciones divididas; ciudadanos han considerado que, pese a considerarse una buena intención, el sector de El Campín es un ícono y poner un nombre diferente solo afectaría su identidad. Sumado a ello, algunos han considerado que hay otras formas de homenajear a Uribe Turbay sin necesidad de cruzar la línea del oportunismo.

“El estadio El Campin es un escenario icónico y debe conservar su nombre original”, “es un disparate”, ” el Nemesio tiene su nombre por alguien que nos dio un regalo a los que amamos el fútbol” y “solo desconoce la historia de Bogotá y de El Campin”, son algunas de las reacciones de los bogotanos.

Para que la propuesta sea recibida no solo dependerá del Distrito, sino de Sencia, la empresa que impulsa la remodelación del sector de El Campín y, por supuesto, del nuevo estadio que tendrá Bogotá.

Ahora bien, dependería de los directivos de la compañía en cómo tomen la idea, pues su CEO es Mauricio Hoyos, muy cercano a Uribe Turbay porque es hermano por parte de papá de María Carolina Hoyos Turbay, la hermana mayor por parte de mamá del precandidato presidencial.

