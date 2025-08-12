Íngrid Betancourt publicó en redes sociales un trino cargado de crítica contra el presidente Gustavo Petro, luego de su pronunciamiento sobre el asesinato de Miguel Uribe. La excandidata presidencial recordó momentos polémicos del mandatario.

“Estaba esperando qué iba a tuitear Gustavo Petro. A destiempo lo hace, burlándose de todos, como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe. O cuando salió borracho a hablar mal de su abuelo y a ensuciar la memoria de Diana, su mamá”, escribió.

Pero Betancourt fue más allá y soltó una acusación que ya está dando de qué hablar en redes: “Hoy se suma su hipocresía, cuando todos sabemos que se fue a Manta, Ecuador, a hablar con los jefes que contrataron al sicario”. Según ella, Petro habría intentado desviar la atención: “Cuando pensó que se salvaba, victimizó al sicario y buscó echarle la culpa a Miguel”.

Además, cuestionó la reacción de sectores cercanos al gobierno: “Ahora manda a un diabólico pastor a comparar el asesinato con el riesgo de montar en bicicleta”, refiriéndose a Alfredo Saade.

Íngrid Betancourt resalta llamado de esposa de Miguel Uribe

Sin embargo, también resaltó el llamado a la unión que hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay: “La bella María Claudia Tarazona ha llamado a responder con amor. Con amor tendremos que proteger a Petro para que no le pase nada, que su familia no sufra lo que está sufriendo la familia de Miguel”.

Estaba esperando qué iba a tuitear @petrogustavo. A destiempo lo hace, burlándose de todos, como si no recordáramos cuando dijo que habían abatido a un árabe. O cuando salió borracho a hablar mal de su abuelo y a ensuciar la memoria de Diana su mamá. Hoy se suma su hipocresía,… https://t.co/iftzZocYLn — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) August 12, 2025

Finalmente, Íngrid Betancourt concluyó el trino con un mensaje de reconciliación, sin dejar de lado la crítica al jefe de Estado.

“Con amor tendremos que unirnos y buscar verdad y justicia, nunca venganza. Y con amor María Claudia debe ejercer ese liderazgo de unión para que el espíritu de Miguel viva en una Colombia sanada”, finalizó.

Esta es la publicación a la que la excandidata presidencial reaccionó en sus redes sociales:

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

