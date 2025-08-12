Poco antes de las 4:00 de la tarde de este martes 12 de agosto, el Salón Elíptico del Capitolio Nacional recibió a la familia de Miguel Uribe Turbay para el homenaje póstumo al senador y precandidato presidencial.

María Claudia Tarazona, viuda del político, ingresó cargando en brazos a su hijo Alejandro Uribe, de apenas 4 años, quien, en medio de la inocencia propia de su edad, besó el ataúd donde descansan los restos de su padre.

El féretro, cubierto con la bandera de Colombia, había sido trasladado al recinto la noche anterior para ser velado en Cámara Ardiente. Oficiales de la Policía Nacional lo llevaron por la Plaza Núñez, que conecta con la Casa de Nariño. Detrás de él marchaban su esposa, su padre Miguel Uribe Londoño, su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares cercanos.

Hijo de Miguel Uribe dio último adiós a su padre

Este martes, la escena que conmovió al país fue la protagonizada por Alejandro, su hijo de cuatro años. En el silencio del Salón Elíptico, el niño observó con curiosidad el lugar y, sin comprender del todo la magnitud de la pérdida, se inclinó y besó el ataúd.

El gesto no solo conmovió a los presentes, sino que evocó un doloroso paralelo en la historia familiar de los Uribe Turbay: Alejandro tiene la misma edad que tenía su padre cuando perdió a su madre, Diana Turbay, en 1991.

Varios medios registraron el hecho, dejando en evidencia —desde distintos ángulos— el duro momento que tuvo que atravesar María Claudia Tarazona al llevar a su hijo a la tumba de Miguel Uribe.

Hay quienes recuerdan, además, que Diana Turbay, reconocida periodista y madre de Miguel Uribe Turbay, fue asesinada a los 39 años durante una operación de rescate de su secuestro por el grupo de ‘los extraditables’.

Justamente, ese doble espejo generacional —un niño que pierde a su padre a la misma edad que ese padre perdió a su madre— añadió una carga simbólica y dolorosa al homenaje.

