El recinto de la democracia cambió y este martes se viste de luto por la muerte de Miguel Uribe Turbay. Su cuerpo reposa en un ataúd que está en el centro del salón Elíptico, el que fue durante los últimos dos años la segunda casa del senador asesinado.

Adentro y afuera hay periodistas, como los de Pulzo.com que han registrado las largas filas que hay en la Plaza de Bolívar para ingresar al Congreso. Sin embargo, quienes están adentro y han asistido con frecuencia aseguran que el ambiente de este martes es diferente.

“Una curiosidad es que el Congreso de por sí es muy frío, pero hoy está helando”, aseguró Carolina Trinidad, periodista de 10 AM, de Caracol Radio.

Vanessa de la Torre, que también hace parte del programa la secundó y confirmó que está “helando”. “También en Bogotá está haciendo un frío infinito. Pero hoy es un día muy impresionante porque el Congreso siempre está activo, vibrante, siempre va una persona de un lado a otro. Hoy no. Es un ambiente muy doloroso, como si se hubiera arrancado un pedazo muy grande del legislativo”, expresó la conductora del programa.

Y es que si bien hay muchísimas personas ingresando al salón Elíptico, lo hacen organizadamente y la logística no ha permitido que se acumulen adentro del Congreso, sino que lo hagan afuera. Esto ha tenido como resultado que el recinto de la democracia se sienta más frío de lo común.

Sumado a esto, el clima en el centro de Bogotá ha estado muy cambiante. En algunos momentos ha salido el sol y les ha permitido a los asistentes andar hasta sin chaqueta, mientras que hay instantes en los que el cielo se llena de nubes y hasta amenaza con llover, lo que disiparía a muchas personas que están haciendo fila.

Entre el frío de agosto, lo solitario del Congreso y el ambiente de tristeza que se siente por el magnicidio de Miguel Uribe, se ha creado un ambiente extraño en este lugar que tiene otra misión, pero que se ha transformado como no se veía desde hace 36 años.

Cámara ardiente por Miguel Uribe en el Congreso

Hasta las 6:00 p. m., los colombianos podrán visitar el salón Elíptico en el que está el cuerpo de Miguel Uribe. La hora del almuerzo y luego de las 4 p.m., cuando empiecen a salir las personas de sus trabajos, son algunas de las horas con más concurrencia en el centro de Bogotá, así que se espera una mayor cantidad de personas haciendo fila.

Sin embargo, en Pulzo.com tenemos una transmisión en vivo con todo lo que está pasando dentro del Congreso:

Luego de que se cierre la entrada al público, se espera que asistan nuevamente algunos cercanos a la familia Turbay Tarazona, pues este martes, hasta el momento, no ha estado la esposa de Miguel Uribe.

El que sí ha estado por la zona es Miguel Uribe Londoño, el papá del senador, quien aprovechó para hablar por primera vez desde que su hijo falleció y dejó un sentido mensaje para Colombia.

