Hoyos dio detalles hasta ahora desconocidos sobre Alejandro, el hijo de 4 años de Miguel Uribe Turbay. Ella señaló que han sido días muy duros y pidió a los colombianos mandar buenos deseos para el pequeño y su madre, María Claudia Tarazona.

“Muy duro. No saco de mi corazón a Alejandro y a María Claudia. Los días y semanas han sido dolorosos para Alejandro. Él tiene la mejor mamá y las mejores hermanas. Quiero estar ahí para él, acompañarlo, formar una persona que espero que tome el ejemplo de Miguel. Espero que Alejandro crezca en una buena familia que lo va a rodear. Vamos a sacar las fuerzas y sacar adelante a Alejandro y María Claudia”, detalló Hoyos en W Radio.

La hermana de Miguel Uribe recordó con nostalgia el hecho de haber sido casi que una madre para su hermano, ya que su mamá (Diana Turbay) fue asesinada cuando Miguel tenía 5 años.

“Yo reemplacé mis muñecas por este príncipe que Dios me dio. Decirle adiós es muy duro”, añadió Hoyos en esa emisora.

De igual forma, entregó detalles sobre las exequias y la ceremonia del miércoles en la Catedral Primada, donde le darán el último adiós al senador.

“Anoche llegó Miguel al Capitolio, ahí va a estar hasta mañana, donde fue su segunda casa. Allí estará hasta mañana a las 12 del día, cuando en la Catedral Primada van a hacer las exequias y la ceremonia religiosa. La Filarmónica de Bogotá estará y Yuri Buenaventura estará”, sentenció en esa cadena radial.

