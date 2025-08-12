En la noche, cuando Juan Manuel Santos apareció con su esposa, ‘Tutina’, y uno de sus hijos, en el Capitolio Nacional, el expresidente Álvaro Uribe publicó un primer mensaje criticando la presencia de Santos en el funeral del senador.

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, respondió también por X y le pidió que, teniendo en cuenta el contexto nacional, se debería “dejar atrás el odio”.

La respuesta no le gustó a Uribe en absoluto, que en menos de 10 minutos ya le estaba respondiendo de nuevo y con un tono mucho más agresivo. “No sea hipócrita que Ud le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales”, le escribió.

Los mensajes del expresidente Uribe han provocado mucha discusión porque desde diferentes sectores se ha invitado a desescalar los mensajes de violencia que, para muchos analistas, son los que han provocado esta división y ataques violentos. Sin embargo, el expresidente condenado en primera instancia está avivando la confrontación con este tipo de mensajes.

El disgusto de Santos con Uribe es de antaño, pero lo que las personas no esperaban es que el expresidente antioqueño usara el funeral de Miguel Uribe para atacarlo, y en dos oportunidades. No obstante, como el máximo líder del Centro Democrático, se espera que tome en cuenta el llamado de tener paz.

(Vea también: Conmovedor abrazo de María Claudia Tarazona y papá de Miguel Uribe; Congreso quedó en silencio)

Por qué Uribe no va a ir al funeral de Miguel Uribe

Parte de la frustración del expresidente Uribe es por su imposibilidad de ir al funeral del que él consideraba el futuro en la política colombiana, desde los partidos de derecha.

Uribe Vélez no podrá estar en el funeral porque tiene detención domiciliaria como parte de las medidas adoptadas por la jueza Sandra Heredia, quien determinó que él es culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Aunque algunas versiones aseguran que él podría pedir algún permiso para acompañar a María Claudia Tarazona, esta, hasta donde se conoce, no se ha hecho, razón por la que no estará ni este marte, ni el miércoles en Bogotá.

Defienden a Juan Manuel Santos de las críticas de Álvaro Uribe Vélez

Luego del mensaje del expresidente Uribe, se conoció un comunicado de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, ex Jefe Negociador y ex Alto Comisionado para la Paz, respectivamente. Ellos, en su misiva, aseguran que la falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc le corresponde a los gobiernos de Duque y Petro, exculpando así a su administración.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA⁰

Bogotá, 12 de agosto de 2025⁰ Como colombianos, condenamos de la manera más enérgica el cobarde y doloroso asesinato del Senador de la República y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y extendemos a su admirable familia y a su partido… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 12, 2025

