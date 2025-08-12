Este lunes 11 de agosto, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio y falleció cinco días después.

(Vea también: “Impresentable”: le caen con todo a Daniel Quintero por lo que dijo de la muerte de Miguel Uribe)

Durante esta conmemoración, se produjo la inesperada visita del expresidente Juan Manuel Santos, quien no terminó en muy buenos términos con el partido de Miguel Uribe, el Centro Democrático.

La colectividad se pronunció desde su cuenta oficial de X, tildando de ofensa el gesto de Santos y dio varios argumentos de por qué rechazó la presencia del exmandatario.

Lee También

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyeron a la violencia que hoy enluta al país”, se lee en un trino de ese partido.

Asimismo, el partido de Miguel Uribe hizo mención a la imposibilidad de que su líder natural, Álvaro Uribe, no pudiera estar presente en el lugar por estar en prisión domiciliaria.

Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor.

Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la… pic.twitter.com/0wZcqJIX6K — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 12, 2025

Álvaro Uribe rechazó visita de Juan Manuel Santos a la cámara ardiente de Miguel Uribe

El expresidente no se quedó atrás y aseguró sentir dolor al ver a Santos en el evento y lo señaló de devolverle el poder a los criminales, haciendo referencia al Acuerdo de Paz.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales“, indicó Uribe Vélez desde X.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.