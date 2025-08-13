La primera ceremonia en honor a Miguel Uribe Turbay comenzará a las 9:00 de la mañana, de este miércoles, en el Congreso de la República, y será exclusiva para los familiares y amigos más cercanos del exsenador, confirmó la Alcaldía de Bogotá.

A las 12:00 del mediodía se llevará a cabo la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia —misma en la que se hizo la de Diana Turbay, madre de Uribe Turbay y periodista que fue asesinada por el cartel de Medellín— y luego se trasladará el cuerpo en una caravana hasta el cementerio Central de Bogotá, en donde permanecerán sus restos.

Este es el cementerio más viejo de Colombia, abierto en 1836, y en el que permanecen varias personalidades del mundo político, como los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, Enrique Olaya Herrera y Marco Fidel Suárez y el excandidato presidencial Luis Carlos Galán.

El féretro de Uribe Turbay, aseguró Noticias Caracol, estará en tierra, tendrá la ubicación número cuatro y estará al lado de Gilberto Álzate Avendaño, un político colombiano que murió en 1960.

La decisión de enterrar al exsenador en el cementerio Central, un lugar que ha enfrentado varios retos por su deterioro, fue de la familia, dio a entender el noticiero. María Carolina Hoyos, hermana del también exconcejal, señaló en La W que es “un sitio muy lindo y especial”.

Dónde está enterrada Diana Turbay, mamá de Miguel Uribe Turbay

La periodista fue enterrada en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de Bogotá, por lo que sus restos no estarán junto a los restos de su hijo menor. Luego de 34 años, Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador, y María Carolina Hoyos tienen que volver a despedir a un ser querido, que les fue arrebatado por la violencia.

