Bogotá se prepara para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este 11 de agosto después del atentado sicarial del que fue víctima el 7 de junio.

El sepelio, programado para este miércoles 13, implicará una serie de cierres viales en el centro de la ciudad para facilitar el cortejo fúnebre. Estas medidas, anunciadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, buscan garantizar la seguridad y el orden durante el evento, que se espera congregue a familiares, líderes políticos y ciudadanos.

El impacto en la movilidad será significativo en localidades como Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria, por lo que se recomienda a los bogotanos planificar sus desplazamientos con antelación.

Cierres viales en Bogotá hoy

Los cierres son temporales y están sujetos a ajustes dependiendo de las aglomeraciones de personas, con el objetivo de reabrir las vías lo antes posible sin comprometer la seguridad vial.

A continuación, se explican las principales afectaciones:

Cuadrante entre la calle 7 y calle 19, y entre la carrera 10 y carrera 7: cierre total desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Carrera 7 entre calle 11 y calle 26: cierre total desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Calle 19 entre carrera 4 y carrera 10: cierre total desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

Carrera 10 entre calle 6 y calle 26: calzada oriental mixta desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.

Calle 26 entre carrera 30 (Av. NQS) y carrera 5: cierre total desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Calle 24 entre diagonal 22 Bis y carrera 17: cierre total desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Estas medidas responden a la necesidad de despejar las rutas por donde pasará el cortejo fúnebre, que partirá del Capitolio Nacional, luego de la cámara ardiente y una misa en la Catedral Primada de Colombia.

La habilitación de las vías dependerá de que no haya concentraciones masivas de personas, priorizando siempre la seguridad de peatones y conductores. La Secretaría de Movilidad enfatiza que estos cierres podrían extenderse si se presentan imprevistos, como protestas o mayor afluencia de público.

Cambios en rutas de Transmilenio

Debido a los cierres viales, Transmilenio ha anunciado modificaciones en sus servicios para este 13 de agosto. Los servicios zonales que operan en las localidades afectadas (Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria) se desviarán por vías alternativas como la calle 6, Avenida NQS, Avenida Circunvalar y calle 45. Esto afectará rutas que normalmente transitan por el centro histórico.

Por otro lado, los servicios troncales operarán entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m. con las siguientes adaptaciones:

Ruta fácil 1: operará entre el Portal El Dorado y la estación Ciudad Universitaria.

Ruta fácil 3: entre el Portal Tunal y la estación Calle 22.

Ruta fácil 6: entre el Portal 80 y la estación temporal Calle 34.

B23 – K23: incluirá parada en la estación Movistar Arena, pero sin paradas en calle 57, calle 45, temporal calle 34 y Consejo de Bogotá.

B74 – J74: operará hasta el Portal Norte, con parada adicional en Avenida Jiménez.

C73 – J73: entre el Portal Suba y la estación Ciudad Universitaria.

#TransMiTeInforma 🔔 El 13 de agosto, con motivo del cortejo fúnebre del senador Miguel Uribe Turbay, se realizarán actos conmemorativos y cierres viales en sectores de Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria. 🚌 Los servicios TransMiZonales tendrán desvíos por: CL 6,… pic.twitter.com/Yzs8IXPeal — TransMilenio (@TransMilenio) August 13, 2025

Estos cambios buscan mantener la operatividad del sistema de transporte masivo, aunque se espera mayor demanda en rutas alternativas. Los usuarios deben consultar la aplicación de TransMilenio o sus canales oficiales para actualizaciones en tiempo real.

Dónde será el entierro de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay será sepultado en el Cementerio Central de Bogotá, el cementerio más antiguo del país, declarado bien de Interés Cultural Nacional en 1984. Este lugar histórico, ubicado en la Calle 26 entre Carreras 13 y 20 aproximadamente, alberga restos de figuras políticas destacadas, como víctimas de magnicidios (por ejemplo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán), lo que lo convierte en un sitio simbólico para el entierro de Uribe Turbay.

